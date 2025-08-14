Metlen: Με σύσταση αγοράς και υψηλή τιμή στόχο διεθνείς οίκοι ενισχύουν το επενδυτικό προφίλ της

Σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης στην προοπτική της Metlen δίνουν δύο μεγάλοι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι, η Bank of America Securities και η Morgan Stanley, τοποθετώντας την τιμή-στόχο της μετοχής στα 66 ευρώ.

Η αξιολόγηση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της εταιρικής αναδιάρθρωσης και την ένταξη της μετοχής στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για πιθανή ένταξη σε διεθνείς δείκτες και αύξηση θεσμικού ενδιαφέροντος.

Η BofA βλέπει περιθώρια ανάπτυξης μέσα από την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας στην αλουμίνα, τη στρατηγική συνεργασία με τη Rio Tinto, καθώς και τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, δίνει βαρύτητα στο έργο Circular Metals, που αξιοποιεί τεχνολογίες ανάκτησης μεταλλικών οξειδίων, αλλά και στις δραστηριότητες άμυνας, οι οποίες στοχεύουν σε EBITDA περίπου 150 εκατ. ευρώ από υπηρεσίες συντήρησης και νέες τεχνολογίες, όπως τα μη επανδρωμένα συστήματα. Στρατηγικής σημασίας θεωρείται και η πώληση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ έναντι 815 εκατ. δολαρίων, με στόχο την ανακατεύθυνση κεφαλαίων σε αποδοτικότερες δραστηριότητες.

Αντίστοιχα, η Morgan Stanley διατηρεί σύσταση Overweight, παρουσιάζοντας σενάριο ανόδου έως τα 85 ευρώ. Εκτιμά ότι το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Metlen και η χαμηλή τρέχουσα αποτίμηση προσφέρουν ελκυστική σχέση ρίσκου-απόδοσης. Με δείκτη EV/EBITDA 8,4 φορές για το 2025 και 5,0 φορές για το 2028, η εταιρεία εμφανίζεται σημαντικά χαμηλότερα αποτιμημένη σε σχέση με τους ανταγωνιστές, τη στιγμή που οι δραστηριότητες ενέργειας και άμυνας αναμένεται να παράγουν περίπου το 70% των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων το 2028.

