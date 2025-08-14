search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 09:09
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 08:22

Νέο ρεκόρ για το bitcoin, ξεπέρασε τις 124.000 δολάρια

14.08.2025 08:22
bitcoin_shutterstock
shutterstock

Το bitcoin έφθασε σε νέο ιστορικό υψηλό για κάποια ώρα σήμερα το πρωί, στις πρώτες συναλλαγές στις χρηματαγορές της Ασίας, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τον πήχη των 124.000 δολαρίων, χάρη στην άνοδο των αμερικανικών μετοχών, το ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών και το ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο των ΗΠΑ, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει πολύ ευνοϊκά τον τομέα αυτόν.

Το αστέρι των κρυπτονομισμάτων έσπασε έτσι το προηγούμενο ρεκόρ του, που είχε καταγράψει μόλις τη 14η Ιουλίου (123.205) δολάρια, ξεπερνώντας για λίγο ως ακόμη και τα 124.500 δολάρια, προτού υποχωρήσει ξανά.

Λίγο πριν από τις 05:10 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του bitcoin κυμαινόταν περί τα 123.600 δολάρια.

Διαβάστε επίσης:

Αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις για ρυθμιζόμενες οφειλές προς το Δημόσιο αναδρομικά από τον Απρίλιο

Πέντε μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου ενέκρινε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής

Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων 2026 και οι δυσκολίες στη διαχείριση και απορρόφηση κονδυλίων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε όλα τα μέτωπα – Ενεργές εστίες σε Χίο και Ρωμανό Πάτρας – Eνημέρωση από την Πυροσβεστική

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Αυτόματες ειδοποιήσεις για φόρους σε κληρονόμους – Λιγότερα πρόστιμα ή νέα φορολογική παγίδα;

aerodromio makedonia 87- new
BUSINESS

Αύξηση 7,3% στην επιβατική κίνηση αεροδρομίου «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης με έντονη διεθνή ζήτηση και ρεκόρ Ιουλίου

popi-christodoulou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη υπηρέτρια της «Ντάλιας» από το «Παρά Πέντε»

Iσχυροί άνεμοι δημιούργησαν προβλήματα προσγειώσεων στο Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς - Media
BUSINESS

Η TUI ξεπερνά τις εκτιμήσεις κερδών και εσόδων, αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις για το 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

patra new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Διάσπαρτες εστίες στην Αχαΐα – Βελτιωμένη η κατάσταση σε Χίο και Φιλιππιάδα – Σε ύφεση η φωτιά στη Ζάκυνθο

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 09:07
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε όλα τα μέτωπα – Ενεργές εστίες σε Χίο και Ρωμανό Πάτρας – Eνημέρωση από την Πυροσβεστική

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Αυτόματες ειδοποιήσεις για φόρους σε κληρονόμους – Λιγότερα πρόστιμα ή νέα φορολογική παγίδα;

aerodromio makedonia 87- new
BUSINESS

Αύξηση 7,3% στην επιβατική κίνηση αεροδρομίου «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης με έντονη διεθνή ζήτηση και ρεκόρ Ιουλίου

1 / 3