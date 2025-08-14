Το αυτοκίνητο που κανείς δεν θέλει να γίνει crossover – Αλλά μάλλον θα γίνει

Όταν ακούς το όνομα του συγκεκριμένου μοντέλου δε σου έρχεται στο μυαλό ένα crossover. Μάλλον όχι για πολύ ακόμα…

Το Chevrolet Camaro μπορεί να επιστρέψει του χρόνου σε μορφή crossover

Σα να μην έφτανε αυτό, πιθανότατα θα είναι και αμιγώς ηλεκτρικό

Φήμες θέλουν το νέο Camaro ZL1 να επιστέφει με τρεις ηλεκτροκινητήρες και ισχύ περίπου 1.000 ίππων

Όταν η Chevrolet ανακοίνωνε το τέλος του κύκλου ζωής για την 6η γενιά του Camaro, κανείς δεν πίστευε πως αυτό θα είναι το τέλος του δρόμου για ένα θρυλικό μοντέλο που πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’60 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στην ιστορία των muscle cars.

Ωστόσο, κανείς πιθανότατα δεν φανταζότανε πως το Camaro θα γίνει crossover, και μάλιστα… ηλεκτρικό.

Σύμφωνα με τη φημολογία των τελευταίων ημερών, το Chevrolet Camaro θα γίνει ηλεκτρικό crossover με στόχο να «χτυπήσει» το Ford Mustang Mach-E.

