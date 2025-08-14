Τραγωδία με ηλικιωμένο στη Χαλκιδική, τον έβγαλαν νεκρό από τη θάλασσα

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 86χρονος χθες το απόγευμα, από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Γυαλάκι – Πυργαδάκια, στη Χαλκιδική.

Ο 86χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Λιμενικό Φυλάκιο του Όρμου Παναγιάς που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης:

Νεκρή λουόμενη στο Παλαιό Φάληρο

Πάτρα: 19χρονος ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά στα Συχαινά – Τρεις συλλήψεις και μια προσαγωγή για τους εμπρησμούς

Θλιβερή επέτειος: Όταν έπεσε το αεροπλάνο της Helios