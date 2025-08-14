Τραγωδία με ηλικιωμένο στη Χαλκιδική, τον έβγαλαν νεκρό από τη θάλασσα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 86χρονος χθες το απόγευμα, από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Γυαλάκι – Πυργαδάκια, στη Χαλκιδική.
Ο 86χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Λιμενικό Φυλάκιο του Όρμου Παναγιάς που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
