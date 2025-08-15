Τις πληγές τους μετρούν για 2η φορά μέσα στο ίδιο καλοκαίρι οι κάτοικοι της Χίου, καθώς μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο τέλος Ιουνίου και έκαψε πάνω από 40.000 στρέμματα, σειρά ήρθε να πάρει το βορειοδυτικό κομμάτι του νησιού, όπου οι ζημιές σε σπίτια και φυσικό περιβάλλον είναι ανυπολόγιστες.

Την ίδια στιγμή, παρατηρούνται μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της περιοχής, αφού μεγάλο μέρος της Αμανής και της Βολισσού παραμένει ακόμη και σήμερα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Συνέπεια αυτού, ήταν μέρος των επισκεπτών να εγκαταλείψουν το σημείο και να μεταφερθούν σε άλλα σημεία του νησιού.

Όπως μετέφερε και στο topontiki.gr, ο Κώστας Μούνδρος, Πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Χίου, το πλήγμα είναι μεγάλο για τη βορειοδυτική πλευρά. Η φωτιά έκαψε σπίτια, τροχόσπιτα, ενώ ζημιές καταγράφονται και σε καταλύματα.

Όπως είπε «η πρώτη φωτιά που ξέσπασε στο τέλος Ιουνίου, άφησε περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δεν επηρέασε τον τουρισμό. Η δεύτερη όμως επηρέασε πολύ την περιοχή της Αμανής και το κεφαλοχώρι της Βολισσού, τα οποία έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα.

Όσον αφορά τις συνέπειες για τον τουρισμό, ανέφερε ότι η Χίος αυτήν την περίοδο είναι γεμάτη. Λόγω της φωτιάς, 100 με 200 άνθρωποι έφυγαν από τη Βολισσό και πήγαν σε άλλες περιοχές του νησιού. Παράλληλα, όπως τόνισε «υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις υποδομές, αφού το συγκεκριμένο σημείο δεν έχει νερό και ρεύμα».

Μεταφέροντας και ένα δικό του προσωπικό παράδειγμα, ο κ. Μούνδρος, αποκάλυψε ότι «και εγώ που έχω 5 καταλύματα στη Βολισσό, ενημέρωσα τους πελάτες μου ότι δεν μπορώ να τους εξυπηρετήσω. Σκεφτείτε ότι τα ψυγεία της περιοχής ήταν έτοιμα να εφοδιάσουν την εστίαση, αλλά οι υποδομές δεν λειτουργούν. Κάτι που δημιουργεί πρόβλημα στους επιχειρηματίες της περιοχής».

«Το σημαντικό είναι ότι ο κόσμος είναι καλά στην υγεία του. Ευτυχώς, δεν είχαμε κάποια απώλεια. Το θέμα είναι η πολιτεία να σκύψει πάνω από τη βορειοδυτική Χίο και να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση των ζημιών. Είναι σημαντικό ότι ο τουρισμός δε δέχτηκε κάποιο σοβαρό πλήγμα. Ο κόσμος δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του», κατέληξε.

