15.08.2025 18:33

Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

15.08.2025 18:33
naxos_fwtia
Φωτογραφία αρχείου

Σήμερα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, Παρασκευή (15/8/2025) ξέσπασε φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υδροφόρα του Δήμου, καθώς και εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας Νάξου, για να συνδράμουν στην κατάσβεση.

Η φωτιά αν και βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο, έχει κινδύνους εξάπλωσης λόγω και των ισχυρών ανέμων στην περιοχή, γεγονός που καθιστά την επέμβαση της πυροσβεστικής κρίσιμη.

Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν ρίψεις χώματος στο σημείο, μια πρακτική που θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να περιοριστεί αποτελεσματικά η φωτιά και να αποφευχθεί περαιτέρω αναζωπύρωση.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο της κατάστασης.

