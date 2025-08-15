Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά ξέσπασε στον Δήμο Νέστου

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Νέστου με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στο Αγίασμα και την Κεραμωτή.

Στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι και στο έργο της κατάσβεσης παίρνουν μέρος 12 πυροσβέστες με 4 υδροφόρα οχήματα και ένα εναέριο μέσο.

