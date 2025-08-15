search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 18:36
ΕΛΛΑΔΑ

15.08.2025 18:25

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά ξέσπασε στον Δήμο Νέστου

15.08.2025 18:25
Φωτογραφία αρχείου

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Νέστου με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στο Αγίασμα και την Κεραμωτή.

Στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι και στο έργο της κατάσβεσης παίρνουν μέρος 12 πυροσβέστες με 4 υδροφόρα οχήματα και ένα εναέριο μέσο.

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Η Παναγία λειτουργεί ως μια γέφυρα για να συνδέσουμε τα δικά μας βάσανα με τη χριστιανική ελπίδα»

Μαρία Καρυστιανού: «Η Παναγία να δυναμώνει τον δύσκολο αγώνα μας για Φως, Αλήθεια και Δικαιοσύνη» – Η ανάρτησή της για τον Δεκαπενταύγουστο

ΓΓΠΠ: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και για αύριο Σάββατο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

