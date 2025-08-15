Φωτιές: Βελτιωμένη εικόνα στα πύρινα μέτωπα σε Αχαΐα και Στρατώνι – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Χίο

Στη Χίο ενεργό παραμένει το μέτωπο μεταξύ των χωριών Λεπτόποδα και Καμπιά.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία η πυρκαγιά που ξέσπασε, γύρω στις 8.30 το βράδυ, σε δασική έκταση στο Στρατώνι Χαλκιδικής, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Στην Αχαΐα, βελτιωμένη φαίνεται η εικόνα της πυρκαγιάς στον Μπάλα. Δύο προσαγωγές για την χθεσινή αναζωπύρωση στην περιοχή.

Πολύ αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

