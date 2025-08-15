Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 15 Αυγουστου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Παρασκευή 15 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο από την Εκκλησία τιμάται η Κοίμησις της Θεοτόκου.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:
Παράλληλα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Φάρων.
☀ Ανατολή ήλιου: 06:40 – Δύση ήλιου: 20:18
🌗 Σελήνη 21.2 ημερών
Διαβάστε επίσης:
Δεκαπενταύγουστος: Η καρδιά της Ορθοδοξίας χτυπά στην Τήνο
Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και εξασθένηση των ανέμων
Φωτιά στην Χίο: Προληπτικές εκκενώσεις – Κρανίου τόπος η Βόρεια μεριά του νησιού με πάνω από 42.000 στρέμματα καμένης γης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.