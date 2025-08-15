search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 09:05
15.08.2025 08:12

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 15 Αυγουστου

15.08.2025 08:12
eortologio1512_new

Παρασκευή 15 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο από την Εκκλησία τιμάται η Κοίμησις της Θεοτόκου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

  • Παναγιώτης, Πάνος, Πανούσος, Παναγής, Πανάγος, Γιώτης, Τάκης, Πανίκος, Παναγιώτα, Γιώτα, Παναγιούλα, Γιούλα, Παναγούλα, Πένυ, Νάγια, Πανυχρούλα
  • Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω *
  • Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος *
  • Γεσθημανή, Ιεσθημανή
  • Θεοτόκης, Θεοτοκία
  • Μαριάντζελα
  • Μαρινέλα
  • Ελεούσα, Λούση
  • Ελώνα, Ελλώνα, Ελόνα
  • Ηλιοστάλακτη
  • Καθολική
  • Κρυστάλλω, Κρουστάλλω, Κρουστάλω, Κρυσταλία, Κρυσταλλία, Κρουσταλένια
  • Πρέσβεια, Πρεσβεία
  • Συμέλα, Σιμέλα, Σουμελά

Παράλληλα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Φάρων.

☀ Ανατολή ήλιου: 06:40 – Δύση ήλιου: 20:18
🌗 Σελήνη 21.2 ημερών

