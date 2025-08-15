Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 15 Αυγουστου

Παρασκευή 15 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο από την Εκκλησία τιμάται η Κοίμησις της Θεοτόκου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Παναγιώτης, Πάνος, Πανούσος, Παναγής, Πανάγος, Γιώτης, Τάκης, Πανίκος, Παναγιώτα, Γιώτα, Παναγιούλα, Γιούλα, Παναγούλα, Πένυ, Νάγια, Πανυχρούλα

Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω *

Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος *

Γεσθημανή, Ιεσθημανή

Θεοτόκης, Θεοτοκία

Μαριάντζελα

Μαρινέλα

Ελεούσα, Λούση

Ελώνα, Ελλώνα, Ελόνα

Ηλιοστάλακτη

Καθολική

Κρυστάλλω, Κρουστάλλω, Κρουστάλω, Κρυσταλία, Κρυσταλλία, Κρουσταλένια

Πρέσβεια, Πρεσβεία

Συμέλα, Σιμέλα, Σουμελά

Παράλληλα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Φάρων.

☀ Ανατολή ήλιου: 06:40 – Δύση ήλιου: 20:18

🌗 Σελήνη 21.2 ημερών

Διαβάστε επίσης:

Δεκαπενταύγουστος: Η καρδιά της Ορθοδοξίας χτυπά στην Τήνο

Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και εξασθένηση των ανέμων

Φωτιά στην Χίο: Προληπτικές εκκενώσεις – Κρανίου τόπος η Βόρεια μεριά του νησιού με πάνω από 42.000 στρέμματα καμένης γης