Κωτσόβολος: Σταθερός τζίρος, αυξημένο προσωπικό, δυναμικές επενδύσεις και στρατηγικές υπηρεσίες τεχνολογίας

Υψηλή παραμένει η σταθερότητα στον τζίρο της Κωτσόβολος κατά την πρώτη μεταβατική οικονομική χρήση υπό τη ΔΕΗ, ενώ η εταιρεία εμφανίζει σημαντική αύξηση προσωπικού και έντονη επενδυτική δραστηριότητα, επιβεβαιώνοντας την κατεύθυνση μετασχηματισμού της σε σύγχρονο πάροχο τεχνολογικών και ενεργειακών λύσεων. Η περίοδος κάλυψε το διάστημα από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2024, σε αντιστοιχία με τον νέο κύκλο της μητρικής εταιρείας.

Παρά τη συντομία της χρήσης, η εταιρεία διατήρησε ισχυρή εμπορική επίδοση και επέκτεινε την πολυκαναλική παρουσία της. Ο κύκλος εργασιών στο οκτάμηνο έφτασε τα 510,04 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 468,18 εκατ. προήλθαν από πωλήσεις εμπορευμάτων και το υπόλοιπο από υπηρεσίες και χρηματοδοτικές προμήθειες. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στις 615 χιλιάδες ευρώ, ενώ τα φυσικά καταστήματα παρέμειναν ο βασικός πυλώνας τζίρου, με 365,95 εκατ. ευρώ.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα συνεισέφερε 37,37 εκατ., το τηλεφωνικό κέντρο 25,27 εκατ., το δίκτυο franchise 21,63 εκατ., ενώ οι B2B πωλήσεις στην Ελλάδα έφτασαν τα 17,37 εκατ. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 493,29 εκατ. ευρώ μέσα από 83 εταιρικά καταστήματα και 14 franchise, ενώ η παρουσία στην Κύπρο απέφερε 16,75 εκατ. ευρώ από τρία καταστήματα.

Η Κωτσόβολος προχώρησε σε νέες μισθώσεις και επεκτάσεις καταστημάτων σε περιοχές όπως Λαμία, Σύρος, Μουδανιά, Καλαμαριά, Σείριος και Πυλαία, ενώ η στρατηγική εστιάζει σε «κέντρα εμπειρίας» που ενισχύονται από το e-shop και τα υπόλοιπα ψηφιακά κανάλια. Παράλληλα, συνεχίζονται οι ανακαινίσεις, η αναβάθμιση εξοπλισμού και η ενίσχυση ψηφιακών υποδομών, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη σε κάθε επίπεδο.

Στο τέλος του 2024, η εταιρεία απασχολούσε 3.186 εργαζόμενους, αυξημένους κατά 215 σε σχέση με τον Απρίλιο, και προτείνεται διανομή μερίσματος 123.644 ευρώ στο προσωπικό. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 77,12 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας ρευστότητα για περαιτέρω ανάπτυξη και επενδύσεις.

Η στρατηγική συνεργασία με τη ΔΕΗ ενισχύει την παρουσία της λιανικής τεχνολογίας και ανοίγει δρόμο για συνέργειες στον συνδυασμό ενέργειας και τεχνολογίας. Νέες υπηρεσίες όπως το ElectricianPass, που αφορά πιστοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, και η πλατφόρμα MyEnergyCoach, που συνδέεται με την προώθηση αντικατάστασης ενεργοβόρων συσκευών, προσθέτουν αξία στην πελατειακή εμπειρία και προετοιμάζουν το έδαφος για την πρώτη πλήρη χρονιά εφαρμογής στρατηγικής το 2025.

Η συνολική εικόνα δείχνει μια Κωτσόβολος που όχι μόνο διατηρεί σταθερότητα στον τζίρο αλλά επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία και καινοτόμες υπηρεσίες, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά.

