ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 18:46
15.08.2025 18:06

Παναθηναϊκός: Αύριο το βράδυ έρχεται στην Αθήνα ο Καλάμπρια – Υπογράφει τριετές συμβόλαιο

15.08.2025 18:06
calabria_1508_1920-1080_new
credit: AP

Στην Αθήνα ταξιδεύει ο Ντάβιντε Καλάμπρια για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Ο πρώην αρχηγός της Μίλαν αναμένεται να αφιχθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 23:00 το Σάββατο (16/8). Εν συνεχεία θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και μετά τα αποτελέσματα θα υπογράψει με τους «πράσινους». 

Ο ιταλός μπακ θα καλύψει το κενό που άφησε ο Γιώργος Βαγιαννίδης στη δεξιά μεριά της άμυνας με τη μετακίνησή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να προσφέρει ετήσιες αποδοχές 2 εκατ. ευρώ στον Ντάβιντε Καλάμπρια, ενώ στη συμφωνία θα περιλαμβάνεται και υψηλό πριμ υπογραφής.

1 / 3