Παναθηναϊκός: Αύριο το βράδυ έρχεται στην Αθήνα ο Καλάμπρια – Υπογράφει τριετές συμβόλαιο

Στην Αθήνα ταξιδεύει ο Ντάβιντε Καλάμπρια για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Ο πρώην αρχηγός της Μίλαν αναμένεται να αφιχθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 23:00 το Σάββατο (16/8). Εν συνεχεία θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και μετά τα αποτελέσματα θα υπογράψει με τους «πράσινους».

Ο ιταλός μπακ θα καλύψει το κενό που άφησε ο Γιώργος Βαγιαννίδης στη δεξιά μεριά της άμυνας με τη μετακίνησή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να προσφέρει ετήσιες αποδοχές 2 εκατ. ευρώ στον Ντάβιντε Καλάμπρια, ενώ στη συμφωνία θα περιλαμβάνεται και υψηλό πριμ υπογραφής.

Διαβάστε επίσης:

Europa League: Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα play off με ήρωα Ντραγκόφσκι, 4-3 στα πέναλτι την Σαχτάρ

Conference League: Η ΑΕΚ καθάρισε την πρόκριση στα play off στην παράταση με Κουτέσα και Γιόβιτς, 3-1 τον Άρη Λεμεσού

Europa League: Με λυτρωτή τον Καμαρά ο ΠΑΟΚ στα play off, 1-0 τη Βόλφσμπεργκερ στην παράταση (Video)