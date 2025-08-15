Παναθηναϊκός: Αύριο το βράδυ έρχεται στην Αθήνα ο Καλάμπρια – Υπογράφει τριετές συμβόλαιο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στην Αθήνα ταξιδεύει ο Ντάβιντε Καλάμπρια για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.
Ο πρώην αρχηγός της Μίλαν αναμένεται να αφιχθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 23:00 το Σάββατο (16/8). Εν συνεχεία θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και μετά τα αποτελέσματα θα υπογράψει με τους «πράσινους».
Ο ιταλός μπακ θα καλύψει το κενό που άφησε ο Γιώργος Βαγιαννίδης στη δεξιά μεριά της άμυνας με τη μετακίνησή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να προσφέρει ετήσιες αποδοχές 2 εκατ. ευρώ στον Ντάβιντε Καλάμπρια, ενώ στη συμφωνία θα περιλαμβάνεται και υψηλό πριμ υπογραφής.
