Θάνατος 76χρονης σε παραλία του Ξυλοκάστρου

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 76χρονη λουόμενη από το Κάτω Λουτρό Ξυλοκάστρου το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η 76χρονη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Κιάτου του Λιμεναρχείου Κορίνθου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.

