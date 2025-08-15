search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 11:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.08.2025 09:38

Θάνατος 76χρονης σε παραλία του Ξυλοκάστρου

15.08.2025 09:38
ASTHENOFORO NEW

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 76χρονη λουόμενη από το Κάτω Λουτρό Ξυλοκάστρου το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η 76χρονη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Κιάτου του Λιμεναρχείου Κορίνθου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.

Διαβάστε επίσης

Φωτιά στην Αχαΐα: «Μέλπω» ονομάστηκε το πρόβατο που διασώθηκε με μηχανάκι και μεταφέρθηκε σε vegan φάρμα

Δεκαπενταύγουστος: Το «Πάσχα του καλοκαιριού» – Πλήθος πιστών σε ξωκλήσια και εκκλησίες

Δεκαπενταύγουστος: Η καρδιά της Ορθοδοξίας χτυπά στην Τήνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Lamborghini-Fenomeno-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Lamborghini Fenomeno: Τόσο «εκκωφαντικό» που θα μπορούσε να καταγραφεί στη κλίμακα Ρίχτερ

mareba new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα Χανιά για την γιορτή του Δεκαπενταύγουστου ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

liagkas-antona-new
LIFESTYLE

Μαρία Αντωνά: Ρομαντική «απόδραση» στο Παλέρμο με τον Γιώργο Λιάγκα (Video/Photos)

androulakis_1508
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με αναφορά στις πυρκαγιές το μήνυμα Ανδρουλάκη για τον Δεκαπενταύγουστο

smagadou-new
LIFESTYLE

Όλγα Σμάγαδου: «Δυστυχώς ήρθα αντιμέτωπη με τοξικές συμπεριφορές από πολύ νωρίς στην τηλεόραση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

key_img11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

ninios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

mazonakis-new
LIFESTYLE

Μαζωνάκης για τον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο: «Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 11:04
Lamborghini-Fenomeno-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Lamborghini Fenomeno: Τόσο «εκκωφαντικό» που θα μπορούσε να καταγραφεί στη κλίμακα Ρίχτερ

mareba new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα Χανιά για την γιορτή του Δεκαπενταύγουστου ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

liagkas-antona-new
LIFESTYLE

Μαρία Αντωνά: Ρομαντική «απόδραση» στο Παλέρμο με τον Γιώργο Λιάγκα (Video/Photos)

1 / 3