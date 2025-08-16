Τζόνσον για Grand Slam Track: «Δεν θα γίνει μέχρι να πληρωθούν όλοι για το 2025»

Δεν θα διεξαχθεί Grand Slam Track το 2026 μέχρι να πληρωθούν οι αθλητές που συμμετείχαν το 2025, ανακοίνωσε ο Μάικλ Τζόνσον, ιδρυτής αυτής της νέας διοργάνωσης, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

«Η τρέχουσα κατάσταση και η αδυναμία πληρωμής των αθλητών και των συνεργατών μας είναι μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις που έχω αντιμετωπίσει ποτέ», ανέφερε ο Μάικλ Τζόνσον και πρόσθεσε: «Η σεζόν του 2026 δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι να εκπληρωθούν αυτές οι υποχρεώσεις».

