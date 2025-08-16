Τζόνσον για Grand Slam Track: «Δεν θα γίνει μέχρι να πληρωθούν όλοι για το 2025»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δεν θα διεξαχθεί Grand Slam Track το 2026 μέχρι να πληρωθούν οι αθλητές που συμμετείχαν το 2025, ανακοίνωσε ο Μάικλ Τζόνσον, ιδρυτής αυτής της νέας διοργάνωσης, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
«Η τρέχουσα κατάσταση και η αδυναμία πληρωμής των αθλητών και των συνεργατών μας είναι μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις που έχω αντιμετωπίσει ποτέ», ανέφερε ο Μάικλ Τζόνσον και πρόσθεσε: «Η σεζόν του 2026 δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι να εκπληρωθούν αυτές οι υποχρεώσεις».
Διαβάστε επίσης:
Παναθηναϊκός: Αύριο το βράδυ έρχεται στην Αθήνα ο Καλάμπρια – Υπογράφει τριετές συμβόλαιο
Europa League: Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα play off με ήρωα Ντραγκόφσκι, 4-3 στα πέναλτι την Σαχτάρ
Conference League: Η ΑΕΚ καθάρισε την πρόκριση στα play off στην παράταση με Κουτέσα και Γιόβιτς, 3-1 τον Άρη Λεμεσού
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.