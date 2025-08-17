search
17.08.2025 21:34

42 πυρκαγιές σε 24 ώρες σε όλη τη χώρα – Σε συναγερμό η Πυροσβεστική

17.08.2025 21:34
ispania_foties_1408_1920-1080_new
credit: AP

Νέα πύρινα μέτωπα εκδηλώθηκαν σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να δίνει μάχη με τις φλόγες σε δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, μέσα στο τελευταίο 24ωρο ξέσπασαν 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 37 κατασβέστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ πέντε παραμένουν σε εξέλιξη.

Ανάμεσα στις ενεργές πυρκαγιές, ξεχωρίζει αυτή στο Λιβάρτζι Καλαβρύτων στην Αχαΐα, όπου εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Στην περιοχή επιχειρούν 39 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα. Από αέρος συνδράμουν πέντε αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, ενώ στη μάχη συμμετέχουν και υδροφόρες, καθώς και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συναγερμός στο Ηράκλειο Κρήτης

Φωτιά ξέσπασε και σε κατοικημένη περιοχή του Ηρακλείου, μεταξύ Γιόφυρου και Τριών Βαγιών, επί της οδού Ευαρέστου. Η πυρκαγιά έκαψε καλάμια, απορρίμματα και ένα όχημα, αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής με έξι οχήματα και 25 πυροσβέστες, η φωτιά περιορίστηκε προτού απειλήσει σπίτια.

Συλλήψεις στη Νάξο για εμπρησμό

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στη Νάξο, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα. Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για παράβαση της νομοθεσίας περί πρόληψης πυρκαγιών. Η διερεύνηση των αιτίων συνεχίζεται από τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία και τα Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

