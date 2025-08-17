Θα αντέξει ο Κεφαλογιάννης το εικοσάμηνο;

Γράφει ο Θανάσης Οικονόμου, μέλος Ε.Σ. Κινήματος Δημοκρατίας

Πολλοί παραξενεύτηκαν με το ύφος του κ Ιωάννη Κεφαλογιάννη του Αχιλλέως που αντί να βάλει την ουρά στα σκέλια, εζήλωσε δόξα θρασυτάτου Αδώνιδος. Δοθέντος μάλιστα ότι δεν διαθέτει την αντίστοιχο λόξα, δεν υπήρξε πολύ πειστικός στον ρόλο! Δεν είναι αυτά του χαρακτήρος του, είπαν κάτι φίλοι και πως δεν του φαινότανε μουρμούρισαν κάτι αντίπαλοι. Όλοι νόμισαν, προς στιγμήν ότι μιλούσε ο Κατσαφάδος, που είχε παραμείνει όμως σιωπηλός κι αιδήμων!

Οι μύστες αναγνώρισαν την Μακρά χείρα του Μαξίμου, που διαχειρίζεται με στενό μαρκάρισμα την επικοινωνία των κρίσεων. Μοναδικό κριτήριο του Μαξίμου είναι το να μην θιγεί ο Καίσαρας, ακόμη κι αν χρειαστεί να ξεφτιλιστούν όλοι οι άλλοι. Εν ολίγοις, ο Ιωάννης ήταν σκηνοθετημένος και σαν άνθρωπος που γνωρίζει το συμφέρον του επιτέλεσε τον ρόλο του, όσο κι αν αυτός δεν ήταν καθόλου καλά ραμμένος πάνω του.

ΝΕΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Το υπουργείο Πολιτικής προστασίας είναι μια ηλεκτρική καρέκλα όπως το Παιδείας, το Υγείας, το Αγροτικής Ανάπτυξης, το Μετανάστευσης κι όποιος μελετά την ιστορία των ανασχηματισμών το γνωρίζει. Τα προηγούμενα ρολάκια του υφυπουργού Μεταφορών κι Εθνικής άμυνας ουδεμία σχέση είχαν με τις απαιτήσεις αυτού του πόστου.

Όχι ότι εκεί δεν είχε προβλήματα (αίτημα προανακριτικής για τα Τέμπη, σφαγή στην Λιβύη τριών αξιωματικών και δυο εθελοντών κά) αλλά καμία σχέση με την θύελλα του ΟΠΕΚΕΠΕ που τον χτύπησε εδώ μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Σιγά λοιπόν μην είχε κι άποψη για την διαχείριση των φετινών επιτευγμάτων στις φωτιές. Ό,τι του είπαν, είπε κι ας γελάει ο κόσμος.

Ως ιδρυτική φυσιογνωμία της πολιτικής προστασίας θα δικαιούτο να εμφανιστεί ο κ Ν Χαρδαλιάς που στις 19 Ιουλίου του 2019, διορίστηκε ως απλός γενικός γραμματέας αλλά ένα έτος μετά την έναρξη της πανδημίας όπου διακρίθηκε στον ρόλο του hard Nick, αναβαθμίστηκε σε υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων! Ενώ μάλιστα στον ανασχηματισμό πλήρωσε για τις φωτιές της Εύβοιας (2021) με απομάκρυνση ο ισχυρός υπουργός Χρυσοχοΐδης (γιατί τότε η Πολιτική Προστασία «ανήκε» ακόμη στην Κατεχάκη), διασώθηκε ο αρμόδιος γι’ αυτήν υφυπουργός Χαρδαλιάς …

Ωστόσο στην συνέχεια ο Μητσοτάκης δεν τον περιέλαβε στο μεγαλεπήβολο σχήμα: “Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας” που δημιουργήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2021. Γι’ αυτή την θέση πρώτα βολιδοσκοπήθηκε ο κ Ευάγγ. Αποστολάκης κι εν συνεχεία προτιμήθηκε ο ατυχής Στυλιανίδης Χρ. με προϋπηρεσία στην δουλειά ως επίτροπος της ΕΕ!

Χρειαζόντουσαν προφανώς κάποιον που να συμβολίζει ευρύτερα πράγματα από αυτά ενός πιστού σμπίρου του μητσοτακέϊκου προκειμένου να έχει μια κάποια ασυλία κι ανοχή αυτός που προοριζόταν να λειτουργήσει ως αλεξικέραυνο.

ΘΗΤΕΙΑ

Μετά τις εκλογές του 2023 ανέλαβαν οι κ Βασίλης Κικίλιας κι Ιωάννης Κεφαλογιάννης. Από την ημέρα σύστασης του υπουργείου ορίστηκε ο σταθερός ως επιχειρησιακός υφυπουργός, κ Ευαγγ Τουρνάς, πρώην Α- ΓΕΑ. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της προεκλογικής περιόδου ανέλαβε κι υπηρεσιακός υπουργός ενώ όταν το υπουργείο ανέλαβε ο Κικίλιας βρέθηκε εκ νέου πλαισιωμένος από τους υφυπουργούς Τουρνά αλλά και Τριαντόπουλο.

Ως γνωστόν πέραν του Χρ. Στυλιανίδη που έφυγε άσχημα «τσαλακωμένος» μετά από 20 μήνες θητεία, σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισε και στους δικούς του 20 μήνες θητείας ο Β. Κικίλιας (28 νεκροί στις φωτιές του 2023, δίωξη για Ντάνιελ κλπ). Η σημερινή δημοτικότητα του δεν έχει την παραμικρή σχέση με αυτή που είχε φεύγοντας από υπουργός Υγείας για το Τουρισμού και δεν την έχασε ούτε στο Τουρισμού ούτε στο Ναυτιλίας που είναι τώρα.

Ευλόγως λοιπόν αναρωτιούνται πολλοί μήπως οι 20 μήνες του Στυλιανίδη και του Κικίλια αποδειχθούν υπερβολικά πολλοί για τον κ Ιωάννη Κεφαλογιάννη…

Ξεχωριστές περιπτώσεις είναι οι υφυπ. Χρήστος Τριαντόπουλος που παραιτήθηκε στις 4 Μαρτίου 2025 για το «μπάζωμα» κι ο γγ Β. Παπαγεωργίου που έπεσαν θύματα της άμυνας του Καίσαρα.

Ποιος βγαίνει λοιπόν απ’ όλα συνεχώς και μυστηριωδώς αλώβητος; Ο Χανιώτης «επιχειρησιακός» υφυπουργός, ο κ Τουρνάς Ευάγγελος που φαίνεται ότι ξέρει ως παλιός πιλότος να περνάει κάτω από τα ραντάρ. Είναι αμφίβολο αν γνωρίζουν καν οι Έλληνες το πρόσωπο του. Κι όσο οι διαπρεπείς προϊστάμενοι του προσπαθούν να καλύψουν την γελοιότητα αυτού του κράτους με μεγαλοστομίες, ο κ Πτέραρχος προτιμά τις χαμηλές πτήσεις γνωρίζοντας ότι μάλλον αυτός είναι ο αληθινός άνθρωπος του Προέδρου στον χώρο, οπότε συμπεριφέρεται ως μη αναλώσιμος.

