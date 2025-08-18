search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 08:36
ΕΛΛΑΔΑ

18.08.2025 08:23

Αναγκαστική προσγείωση ελικοφόρου στη Μύκονο μετά από ένδειξη για φωτιά

18.08.2025 08:23
MYKONOS NEW

Σε αναγκαστική προσγείωση, στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, προχώρησε ο κυβερνήτης ενός ελικοφόρου μετά από ένδειξη για φωτιά.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ του Σαββάτου όταν στο ελικοφόρο που εκτελούσε την πτήση Ρόδος – Αθήνα με μοναδικούς επιβάτες τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη, εμφανίστηκε η ένδειξη για καπνό στο πίσω μέρος.

Έτσι ζητήθηκε να γίνει προσγείωση στο αεροδρόμιο της Μυκόνου ώστε να ελεγχθεί η ένδειξη.

Ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου της Μυκόνου έδωσε σήμα για να γίνει προσγείωση και αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης με αποτέλεσμα να επιστρατευτούν τα πυροσβεστικά οχήματα του αερολιμένα.

Τελικά το ελικοφόρο προσγειώθηκε σε λίγα λεπτά με απόλυτη ασφάλεια. Από τον έλεγχο που έγινε αποδείχθηκε πως δεν εκδηλώθηκε φωτιά.

Το ρεπορτάζ της εκπομπής «Κοινωνία ώρα MEGA» αναφέρει πως υπήρξε λανθασμένη ένδειξη του αισθητήρα αλλά για κάθε ενδεχόμενο ο κυβερνήτης έπρεπε να κάνει την προσγείωση.

