BIKE ODYSSEY 2026: Η απόλυτη περιπέτεια της ορεινής ποδηλασίας στην Ελλάδα επιστρέφει

Μετά από μία μικρή παύση, το Bike Odyssey – ένας από τους πιο απαιτητικούς και συναρπαστικούς αγώνες στην Ευρώπη – επιστρέφει. Από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου 2026, η καρδιά της ελληνικής ορεινής ποδηλασίας θα χτυπά στην Πίνδο, με αφετηρία τα Γρεβενά και τερματικό σταθμό την Αιτωλοακαρνανία.

Η θρυλική διαδρομή διασχίζει:

Πάνω από 50 ορεινά χωριά

8 σταθμούς

3 Περιφέρειες : Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα

: Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα 8 Νομούς : Γρεβενών, Ιωαννίνων, Τρικάλων, Καρδίτσας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας

: Γρεβενών, Ιωαννίνων, Τρικάλων, Καρδίτσας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας Περισσότερες από 10 κορυφές άνω των 2.000 μέτρων

Αλπικά τοπία που κόβουν την ανάσα και μονοπάτια μέσα σε παρθένα φύση.

Για 8 συνεχόμενες ημέρες, οι αθλητές καλούνται να αντιμετωπίσουν τεχνικές διαδρομές, απαιτητικές αναβάσεις και συνεχείς εναλλαγές τοπίου, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την επαφή με την τοπική παράδοση, τη φιλοξενία και την ιστορία των περιοχών που διασχίζουν.

Το Bike Odyssey 2026 θα υποδεχτεί αθλητές από όλο τον κόσμο, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για διεθνή αθλητική συνάντηση στην καρδιά της ελληνικής φύσης.

Η φετινή παρουσίαση περιλαμβάνει χάρτη από προηγούμενες χρονιές του αγώνα, δίνοντας μια γεύση της εμπειρίας που περιμένει όσους τολμήσουν να σταθούν στην εκκίνηση. Το Bike Odyssey 2026 θεωρείται γιορτή της ορεινής ποδηλασίας και μια αληθινή δοκιμασία αντοχής και ψυχικής δύναμης.

Οι αθλητές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο https://bikeodyssey.gr/register/ ενώ οι εθελοντές καταθέτουν το ενδιαφέρον τους στο https://bikeodyssey.gr/become-a-volunteer/

