ΑΘΛΗΤΙΚΑ

18.08.2025 23:11

EOK για συμμετοχή Αντετοκούνμπο στο Eurobasket: «Κατευθυνόμενοι από παράκεντρα, γράφουν και λένε ψέματα»

18.08.2025 23:11
giannis anteto

Στον «θόρυβο» που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην εθνική μπάσκετ, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά η Ομοσπονδία.

Ο σούπερ σταρ του NBA μετέχει στην προετοιμασία της ομάδας, όμως δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα από τα φιλικά, γεγονός που αποτέλεσε αφορμή για φήμες και σενάρια.

Λίγη ώρα μετά από την ενημέρωση πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι διαθέσιμος για την φιλική αναμέτρηση με τη Λετονία του Κρίσταπς Πορζίνγκις το βράδυ της Τετάρτης (20/8 στις 20:00) στο ΟΑΚΑ η ΕΟΚ στην επίσημη θέση της τονίζει ότι όλα αυτά είναι κακόβουλα και προέρχονται από κύκλους που θέλουν να πλήξουν την ενότητα της εθνικής, ενόψε του Ευρωμπάσκετ.

Η θέση της ΕΟΚ

«Η Ομοσπονδία δεν ασχολείται και δεν απαντά σε ό,τι κακόβουλο για το θέμα της συμμετοχής του Γιάννη στην Εθνική ομάδα έχει γραφτεί αυτές τις μέρες. Όλοι αυτοί οι κύκλοι που τα δημιούργησαν ήταν κατευθυνόμενοι από «παράκεντρα» και γνώριζαν πολύ καλά πώς όλα όσα έλεγαν και έγραφαν ήταν ψέματα. Κατασκεύασαν ένα ανύπαρκτο θέμα γιατί είχαν μοναδικό στόχο με τα ψεύδη τους να αποπροσανατολίσουν τη κοινή γνώμη και να πλήξουν την ενότητα και τη συγκέντρωση της Εθνικής μας ομάδας. Δυστυχώς είναι άλλο ένα δείγμα που κάποιοι χρησιμοποιούν την Εθνική ομάδα για να μεταφέρουν τη τοξικότητα τους στο μπάσκετ».

