ΘΕΑΤΡΟ

18.08.2025 14:47

Έρχεται το «Άρωμα Γυναίκας» στο Θέατρο Βρετάνια στις 3 Οκτωβρίου με τον Άκη Σακελλαρίου

18.08.2025 14:47
aroma ginaikas1

Ο Άκης Σακελλαρίου στον ρόλο του Φάουστο, ενός εκκεντρικού, πνευματώδους αλλά και πληγωμένου πρώην αξιωματικού, που έχει χάσει την όρασή του, και ο συνοδός του Τσίτσο, ο νεαρός φαντάρος, που ερμηνεύει ο Προκόπης Αγαθοκλέους, ξεκινούν ένα ταξίδι γεμάτο συγκρούσεις, χιούμορ, εξομολογήσεις και ανατροπές – ένα ταξίδι που θα αλλάξει και τους δύο για πάντα.

Το Θέατρο Βρετάνια, σε συνέχεια της συνεργασίας με τον Άκη Σακελλαρίου, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη θεατρική μεταφορά του έργου «Άρωμα Γυναίκας», βασισμένη στο μυθιστόρημα «Το σκοτάδι και το μέλι» (Il buio e il miele) του Τζιοβάνι Αρπίνο και τη θεατρική διασκευή του βιβλίου από τον Πίνο Τιέρνο. Το έργο, που γνώρισε παγκόσμια επιτυχία μέσα από τον κινηματογράφο, μεταφέρεται στη σκηνή σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, ο οποίος υπογράφει και τη δραματουργική επεξεργασία μαζί με την Αλεξάνδρα Αϊδίνη, με έναν θίασο εκλεκτών ηθοποιών να «ζωντανεύει» μια βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική ιστορία.

H ιστορία αρχίζει στο Τορίνο με την γνωριμία του Τσίτσο με την «ιδιαίτερη» θεία του Φαούστο, που ερμηνεύει η σπουδαία Ξένια Καλογεροπούλου. Στη συνέχεια, στη διαδρομή με το τρένο, Φαούστο και Τσίτσο θα συναντηθούν σε ενδιάμεσους σταθμούς, με μια σειρά από ξεχωριστούς ήρωες (Δημήτρης Διακοσάββας, Γιώργος Τζαβάρας, Θησέας Παπαπαναγιώτου, Γεωργία Σωτηριανάκου, Σταύρια Νικολάου, Μαρία Καραγκιοζίδου, Ριχάρδος Αρώνης) που ο καθένας θα προσθέσει τη δική του σφραγίδα, με χιουμοριστικές και συγκινητικές στιγμές, σε αυτή την ιδιαίτερη πορεία προς την ενηλικίωση.

Στην κορύφωση του ταξιδιού, θα καταλήξουν στη Νάπολη. Εκεί, στην πιο κρίσιμη καμπή, ένα άρωμα γυναίκας, η Σάρα, που ερμηνεύει η Μαριάννα Πουρέγκα, θα έρθει και θα προσπαθήσει να τ’ αλλάξει όλα.

Ένας ύμνος στην ανδρική φιλία και στο υπέροχο σύμπαν της γυναίκας.

Μια ιστορία για το σκοτάδι που οδηγεί στο φως, για το άρωμα μιας γυναίκας που γίνεται μνήμη, αφορμή κι ελπίδα.

Μια ιστορία για όσα δεν βλέπουν τα μάτια.

