Το «αντίο» του ΚΘΒΕ στην Ελένη Καρπέτα

Την ηθοποιό Ελένη Καρπέτα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, αποχαιρετά το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της.

Σε ανακοίνωσή του το ΚΘΒΕ αναφέρει ότι «αποχαιρετά με βαθιά θλίψη την Ελένη Καρπέτα, μία σπουδαία ηθοποιό, σκηνοθέτη και δασκάλα υποκριτικής που υπηρέτησε την Τέχνη της με ταλέντο, ήθος, σεμνότητα και άποψη, μία αγωνίστρια σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της».

Η Ελένη Καρπέτα γεννήθηκε στην Χιλιαδού Φθιώτιδας. Ήταν απόφοιτη της σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Υπήρξε ηθοποιός με πλατιά θεατρική παιδεία και διάνυσε μία μακρά και πολύ επιτυχημένη πορεία στο θέατρο και στον κινηματογράφο όπου άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα της χαρίζοντας εξαιρετικές ερμηνείες, που την κατατάσσουν ως μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της μεταπολεμικής περιόδου.

Στο θέατρο συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες. Ανάμεσα τους οι: Σωκράτης Καραντινός, Μίνως Βολανάκης, Σπύρος Ευαγγελάτος, Γιώργος Μιχαηλίδης, Λεωνίδας Τριβιζάς, Πέλος Κατσέλης, Σταύρος Ντουφεξής, Γιάννης Χουβαρδάς κ.ά. Το 1971 μαζί με τον ηθοποιό και πρωτοπόρο σκηνοθέτη Θανάση Παπαγεωργίου δημιούργησαν το θέατρο «Στοά», στου Ζωγράφου, όπου ανέβασαν έργα του παγκόσμιου κλασικού δραματολογίου έως το 1974, οπότε εκείνη αποχώρησε.

Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε κοινωνικά δράματα και κωμωδίες της δεκαετίας του ’70 άλλοτε ως πρωταγωνίστρια και άλλοτε ως συμπρωταγωνίστρια σπουδαίων ηθοποιών όπως: Αλέκος Αλεξανδράκης, Αλίκη Γεωργούλη, Θανάσης Βέγγος, Βασίλης Διαμαντόπουλος, Νίκος Βασταρδής, Νάσος Κεδράκας, Μίρκα Καλαντζοπούλου, Βάσος Ανδρονίδης, Νίκος Ρίζος, Μαλαίνα Ανουσάκη κ.ά. Επίσης, συμμετείχε στην κορυφαία μεταφορά της «Ηλέκτρας» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη (1961), με τους: Ειρήνη Παππά, Μάνο Κατράκη, Θεόδωρο Δημήτριεφ, Κώστα Καζάκο, Νότη Περγιάλη κ.ά.

Ακόμα, η Ελένη Καρπέτα ασχολήθηκε και με την σκηνοθεσία ενώ υπήρξε δασκάλα υποκριτικής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, όπου και αφιέρωσε μεγάλο και σημαντικό μέρος της καλλιτεχνικής της δραστηριότητας.

Συνολικά συνεργάστηκε με το ΚΘΒΕ σε 30 παραστάσεις από το 1965 έως το 1999 ως ηθοποιός και ως μεταφράστρια και σκηνοθέτιδα, σε μία παράσταση, το 1990, με το έργο του Ευγένιου Ιονέσκο «Καρέκλες».

