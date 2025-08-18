Η Σοφόκλεια «Ηλέκτρα» του Δημήτρη Τάρλοου έρχεται στο Ηρώδειο

Μετά το αποθεωτικό χειροκρότημα της Επιδαύρου, η παράσταση που καθήλωσε και συγκίνησε χιλιάδες θεατών σε όλη την Ελλάδα, έρχεται για μία και μοναδική παράσταση στο Ηρώδειο στις 22 Σεπτεμβρίου, αλλά και σε επιλεγμένα θέατρα της Αττικής.

Η Ηλέκτρα, μέλος της καταραμένης οικογένειας των Ατρειδών, μια γυναίκα παγιδευμένη σε αυτόν τον κύκλο αίματος και φρίκης, είναι κάτι περισσότερο από ένας τραγικός χαρακτήρας, αφού προσωποποιεί το δίλημμα ανάμεσα στην ανάγκη για δικαιοσύνη και την ηθική επιταγή της αποφυγής της βίας.

Δεν πρόκειται, επομένως, μόνο για ένα τραγικό πλάσμα της μοίρας, αλλά και για ένα δημιούργημα του χαρακτήρα της, ενός χαρακτήρα ολόψυχα δοσμένου στον αγώνα της για δικαιοσύνη. Είναι άραγε και η ίδια θύμα τής εμμονής της με την εκδίκηση ή μια φωνή αντίστασης απέναντι στη βαρβαρότητα της εξουσίας; Και γιατί όταν το παλάτι απαλλάσσεται πλέον από τους τυράννους, εκείνη δεν περνάει το κατώφλι του; Μένει απλώς έξω από τον Οίκο που μισεί ή αρνείται να γίνει μέρος του συστήματος που πολέμησε με πάθος; Είναι ακόμα δέσμια των ακραίων συναισθημάτων που την καθόρισαν – του πόνου για τον θάνατο του πατέρα, το μίσος για τη μητέρα, τη νοσταλγία για τον χαμένο αδερφό; Το πάθος της, είναι βέβαιο, δεν σιγάζει ούτε μετά την κάθαρση.

Στην Ηλέκτρα, ο ποιητής δεν δίνει απαντήσεις, οι θεοί απουσιάζουν, οι χρησμοί απλώς συμπίπτουν με τις ανθρώπινες αποφάσεις, η συνείδηση περνά σε δεύτερη μοίρα, οι Ερινύες δεν εμφανίζονται.

Παρ’ όλα αυτά, το τίμημα για τους επιζώντες είναι βαρύ. Αυτό το τίμημα της επιλογής και τηνανθρώπινη ανάγκη για κάθαρση με κάθε κόστος μάς καλεί να αναλογιστούμε η σοφόκλεια Ηλέκτρα.

Εξάλλου, ο Σοφοκλής δεν θα μας δώσει άλλη ευκαιρία, δεν θα γράψει τριλογία: το δικό του έργο τελειώνει εδώ – εντός αυτών των 1.510 στίχων θαυμαστής συμμετρίας και λιτότητας θα διευθετηθεί κάθε μία από τις αμφιβολίες και τα ερωτήματα που έχει θέσει.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου

Σκηνικά Κοστούμια: Πάρις Μέξης

Μουσική Σύνθεση: Φώτης Σιώτας

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Χορογραφίες: Μαρκέλλα Μανωλιάδη

ΔΙΑΝΟΜΗ (αλφαβητικά)

Παιδαγωγός: Γιάννης Αναστασάκης

Χρυσόθεμις: Γρηγορία Μεθενίτη

Ηλέκτρα: Λουκία Μιχαλοπούλου

Αίγισθος: Νικόλας Παπαγιάννης

Κλυταιμνήστρα: Ιωάννα Παππά

Ορέστης: Αναστάσης Ροϊλός

Πυλάδης: Περικλής Σιούντας

ΧΟΡΟΣ (αλφαβητικά)

Μαργαρίτα Αλεξιάδη,Ασημίνα Αναστασοπούλου.Ελένη Βλάχου,Ιωάννα Δεμερτζίδου,Ελένη Κιλινκαρίδου – Σίστη,Ιωάννα Λέκκα,Λυδία Στέφου,Άννα Συμεωνίδου,Χαρά Τζόκα.

Μουσικοί επί σκηνής: Φώτης Σιώτας, Τάσος Μισυρλής

To υπόλοιπο πρόγραμμα της περιοδείας:

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Δευτέρα 18/8 – ΟΛΥΜΠΙΑ Θέατρο Φλόκα

Τετάρτη 20/8 – ΠΑΡΟΣ Θέατρο Αρχίλοχος, Πάρκο Πάρου

Πέμπτη 21/8 – ΑΝΔΡΟΣ Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Άνδρου

Σάββατο 23/8 – ΔΙΟΝ Αρχαίο Θέατρο Δίου

Κυριακή 24/8 – ΔΕΛΦΟΙ Θέατρο Φρύνιχος

Δευτέρα 25/8 – ΑΙΓΙΟ Ανοιχτό Θέατρο «Γιώργος Παππάς»

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Τρίτη 2/9 – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Θέατρο Πέτρας

Τετάρτη 3/9 & Πέμπτη 4/9 – ΒΥΡΩΝΑΣ Θέατρο Βράχων

Σάββατο 6/9 & Κυριακή 7/9 – ΠΑΠΑΓΟΥ Κηποθέατρο Παπάγου

Δευτέρα 8/9 – ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Τετάρτη 10/9 – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Δημοτικό Θέατρο Άλσους «Δημήτρης Κιντής»

Πέμπτη 11/9 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο

Σάββατο 13/9 – ΝΙΚΑΙΑ Κατράκειο Θέατρο

Δευτέρα 15/9 – ΘΗΒΑ Θέατρο Μοσχοποδίου

Τετάρτη 17/9 – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη»

Δευτέρα 22/9 – ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τετάρτη 24/9 – ΚΟΛΩΝΟΣ Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού

Δευτέρα 29/9 – ΑΙΓΑΛΕΩ Δημοτικό Θέατρο Αλέξης Μινωτής

