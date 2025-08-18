Η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη και οι «Θηραϊκές Τελετουργίες» της στο Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας στη Σαντορίνη

Η νέα ατομική έκθεση της Άρτεμης Χατζηγιαννάκη στο «Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας Δ. Νομικός», στην Βλυχάδα Σαντορίνης.

Τα εγκαίνια της έκθεσης «Θηραϊκές Τελετουργίες» θα γίνουν το Σάββατο 23 Αυγούστου.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο «Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας Δ. Νομικός», στον πολυχώρο τέχνης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας που δημιούργησε η οικογένεια Νομικού δίπλα στην παραλία της Βλυχάδας αξιοποιώντας την παλιά βιομηχανική εγκατάσταση. Ο πολυδιάστατος αυτός χώρος, διαφυλάσσει τη βιομηχανική μνήμη, την κουλτούρα της τεχνογνωσίας, το αποτύπωμα του εργατικού δυναμικού, τα προϊόντα της θηραϊκής γης και τα συνδυάζει με μια σύγχρονη αντίληψη τέχνης και διαπολιτισμικής δημιουργίας μέσω του καλλιτεχνικού προσώπου του Μουσείου, γνωστού ως Santorini Arts Factory (SAF).

Με 15 έργα (όλα υδατογραφίες), η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη ορίζει έναν τρόπο θέασης στον ορίζοντα της Σαντορίνης μέσα από τους τελετουργικούς κύκλους της παράδοσης, των κύκλων εργασίας, της τοπικής οικονομίας, των εθίμων και του συλλογικού θυμικού.

Ο επισκέπτης θα αναγνωρίσει πτυχές μιας Σαντορίνης που επιβιώνει όχι μόνο στη μνήμη και στην προφορική μαρτυρία, αλλά και στο ανάγλυφο του τοπίου, στην αρχαία γη, στην γραμμή του ορίζοντα, στην παράδοση του οίνου και της αμπέλου, στα γεωργικά προϊόντα, στη χλωρίδα και στους κύκλους του χρόνου, στην αρχιτεκτονική, που διατρέχει τη στερεότυπη εικόνα της Σαντορίνης μέσα από εκλάμψεις αυθεντικότητας και αρχέγονης σοφίας.

Η έκθεση εγκαινιάζεται στις 23 Αυγούστου σε επιμέλεια των Λευτέρη Ζώρζου, αρχαιολόγου και Νίνας Γεωργιάδου, αρχιτέκτονος καθώς και με τη συμβολή του συγγραφέα και δημοσιογράφου Νίκου Βατόπουλου.

Η έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Θήρας και εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Σαντορίνη 2025: Έτος Ανάδειξης και Υποστήριξης της Αυθεντικότητας”.

Η έκθεση θα συνοδεύεται από την έκδοση του εικαστικού ημερολογίου έτους 2026 με τίτλο «Σαντορίνη», δίγλωσσου (ελληνικά-αγγλικά), με δώδεκα έργα της εικαστικού, πρόλογο του Δημάρχου Θήρας Νίκου Ζώρζου, και κείμενα των Νίκου Βατόπουλου, συγγραφέα-δημοσιογράφου, Λευτέρη Ζώρζου, αρχαιολόγου και Νίνας Γεωργιάδου, αρχιτέκτονος.

