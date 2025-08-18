Ο ΕΟΦ απέσυρε δύο συμπληρώματα διατροφής για απαγορευμένα συστατικά και επεξεργασία με ακτινοβολία

Στην ανάκληση δύο διαφορετικών συμπληρωμάτων διατροφής, προχώρησε ο ΕΟΦ.

Πρόκειται για δύο συμπληρώματα της αμερικανικής εταιρείας Swanson καθώς το ένα εκ των δύο υπέστη επεξεργασία από ακτινοβολία, ενώ το δεύτερο περιείχε απαγορευμένα συστατικά.

Η διπλή ανακοίνωση του ΕΟΦ

«Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής ASHWAGANDHA με εμπορική ονομασία SWANSON της εταιρείας SWANSON HEALTH PRODUCTS, ΗΠΑ, μετά από ενημέρωση ότι έχει υποστεί επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία χωρίς αυτό να δηλώνεται στην επισήμανσή του. Η προμήθεια του παραπάνω προϊόντος έγινε από την εταιρεία Marcin Szczepaniak Muscle Power, Πολωνίας. Η επιχείρηση που έχει προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν υποχρεούνται για την εφαρμογή της παρούσης και την ενημέρωση του ΕΟΦ. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας».

«Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής SWANSON GRAVIOLA 530MG, 60CAPS της εταιρείας SWANSON HEALTH INTERNATIONAL, ΗΠΑ, μετά από ενημέρωση ότι έχει περιέχει τα μη εγκεκριμένα νεοφανή τρόφιμα (novel food) Eurycoma longifolia jack και Annona muricata L. Η προμήθεια του παραπάνω προϊόντος έγινε από την εταιρεία Pro Sport Majdaniec, Filarski Sp. K – Magazyn Suplementow Diety, Πολωνίας. Οι επιχειρήσεις που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν υποχρεούνται για την εφαρμογή της παρούσης και την ενημέρωση του ΕΟΦ. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας», αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΟΦ.

