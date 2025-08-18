search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 12:38
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2025 11:58

Ο ΕΟΦ απέσυρε δύο συμπληρώματα διατροφής για απαγορευμένα συστατικά και επεξεργασία με ακτινοβολία

18.08.2025 11:58
simpliroma diatrofis new

Στην ανάκληση δύο διαφορετικών συμπληρωμάτων διατροφής, προχώρησε ο ΕΟΦ.

Πρόκειται για δύο συμπληρώματα της αμερικανικής εταιρείας Swanson καθώς το ένα εκ των δύο υπέστη επεξεργασία από ακτινοβολία, ενώ το δεύτερο περιείχε απαγορευμένα συστατικά.

Η διπλή ανακοίνωση του ΕΟΦ

«Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής ASHWAGANDHA με εμπορική ονομασία SWANSON της εταιρείας SWANSON HEALTH PRODUCTS, ΗΠΑ, μετά από ενημέρωση ότι έχει υποστεί επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία χωρίς αυτό να δηλώνεται στην επισήμανσή του. Η προμήθεια του παραπάνω προϊόντος έγινε από την εταιρεία Marcin Szczepaniak Muscle Power, Πολωνίας. Η επιχείρηση που έχει προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν υποχρεούνται για την εφαρμογή της παρούσης και την ενημέρωση του ΕΟΦ. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας».

«Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής SWANSON GRAVIOLA 530MG, 60CAPS της εταιρείας SWANSON HEALTH INTERNATIONAL, ΗΠΑ, μετά από ενημέρωση ότι έχει περιέχει τα μη εγκεκριμένα νεοφανή τρόφιμα (novel food) Eurycoma longifolia jack και Annona muricata L. Η προμήθεια του παραπάνω προϊόντος έγινε από την εταιρεία Pro Sport Majdaniec, Filarski Sp. K – Magazyn Suplementow Diety, Πολωνίας. Οι επιχειρήσεις που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν υποχρεούνται για την εφαρμογή της παρούσης και την ενημέρωση του ΕΟΦ. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας», αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΟΦ.

Διαβάστε επίσης:

Αντιηλιακό: 3 μύθοι και αλήθειες για τον ήλιο και το μαύρισμα (Video)

Νέα μελέτη: Η χορτοφαγία και η vegan διατροφή μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου κατά 12%

Τριγλυκερίδια: Πώς να τα «ρίξεις» χωρίς φάρμακα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ert new
MEDIA

ΕΡΤ1: Πολύ πρωινή εκπομπή, με θετική ενέργεια και ευχάριστες ειδήσεις, θα είναι το καθημερινό «Νωρίς Νωρίς»

KTEL NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής – Λεωφορείο έπεσε ανεξέλεγκτο πάνω σε κτίριο

mixalopoulou_ilektra
ΘΕΑΤΡΟ

Η Σοφόκλεια «Ηλέκτρα» του Δημήτρη Τάρλοου έρχεται στο Ηρώδειο

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Η ΝΔ όταν είναι σε πίεση βλέπει… λεφτόδεντρα – Κατέρρευσε το αφήγημα της μείωσης φόρων»

starmer_zelensky_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Βρετανία φέρεται να αποδέχεται την παράδοση εδαφών στη Ρωσία για την επίτευξη ειρήνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 12:37
ert new
MEDIA

ΕΡΤ1: Πολύ πρωινή εκπομπή, με θετική ενέργεια και ευχάριστες ειδήσεις, θα είναι το καθημερινό «Νωρίς Νωρίς»

KTEL NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής – Λεωφορείο έπεσε ανεξέλεγκτο πάνω σε κτίριο

mixalopoulou_ilektra
ΘΕΑΤΡΟ

Η Σοφόκλεια «Ηλέκτρα» του Δημήτρη Τάρλοου έρχεται στο Ηρώδειο

1 / 3