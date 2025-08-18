search
18.08.2025 11:47

Πάτρα: Πυροσβεστικά ηταν παροπλισμένα λόγω… φθαρμένων ελαστικών ενώ καιγόταν η περιοχή

18.08.2025 11:47
pirosvestiki_0507_1460-820_new
φωτογραφία αρχείου

Ενώ οι φλόγες έκαιγαν την Πάτρα, πυροσβεστικά οχήματα παρέμεναν παροπλισμένα στα… πιτς, λόγω κακή συντήρησης.

Σύμφωνα με το apohxos.gr, τουλάχιστον τρία πυροσβεστικά στην Πάτρα είχαν σοβαρά προβλήματα με τα λάστιχά τους, ενώ ένα εξ αυτών δεν κατάφερε να επιχειρήσει καθόλου. Αλλα δύο ρίχτηκαν στη μάχη με φθαρμένα ελαστικά, με ευθύνη και απόφαση των αξιωματικών, οι οποίοι επέλεξαν να αναλάβουν τον κίνδυνο για να μην αφήσουν τους πολίτες αβοήθητους.

Ανάλογη εικόνα και στη Δυτική Αχαΐα, όπου όχημα του 2020 βρισκόταν εκτός μάχης λόγω προβλήματος με τα ελαστικά που δεν είχε επισκευαστεί.

Σε μια τόσο μεγάλη φωτιά κάθε όχημα είναι σημαντικό, ωστόσο αυτό που προκαλεί ερωτήματα είναι το γιατί εν μέσω καλοκαιριού με τις πυρκαγιές να ξεσπούν η μία μετά την άλλη, δεν έχει γίνει η απαραίτητη συντήρηση έστω σε ορισμένο αριθμό οχημάτων της πυροσβεστικής, ακόμη και σε στοιχειώδη πράγματα όπως τα λάστιχα.

