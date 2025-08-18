Στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Σέρβος σέντερ Μάρκο Πετσάρσκι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στην Αθήνα βρίσκεται από σήμερα (18/8) ο Μάρκο Πετσάρσκι, που θα είναι ο σέντερ της ΑΕΚ στην προσεχή αγωνιστική περίοδο.
Ο Σέρβος αφίχθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Ένωσης, η οποία είχε ανακοινώσει την απόκτησή του από τον Ιούλιο. Πρόκειται για τον γιο του Μίροσλαβ Πετσάρσκι που τη δεκαετία του 1990 είχε αγωνιστεί στον Άρη, τον Παναθηναϊκό και τον Πανιώνιο.
Ο 25χρονος Μάρκο με ύψος 2,08μ. είχε αγωνιστεί στις «μικρές» εθνικές ομάδες της Σερβίας. Στην περσινή σεζόν έπαιξε στην Λιετκαμπέλις και τη Νταρουσάφακα.
