Στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Σέρβος σέντερ Μάρκο Πετσάρσκι

Στην Αθήνα βρίσκεται από σήμερα (18/8) ο Μάρκο Πετσάρσκι, που θα είναι ο σέντερ της ΑΕΚ στην προσεχή αγωνιστική περίοδο.

Ο Σέρβος αφίχθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Ένωσης, η οποία είχε ανακοινώσει την απόκτησή του από τον Ιούλιο. Πρόκειται για τον γιο του Μίροσλαβ Πετσάρσκι που τη δεκαετία του 1990 είχε αγωνιστεί στον Άρη, τον Παναθηναϊκό και τον Πανιώνιο.

Ο 25χρονος Μάρκο με ύψος 2,08μ. είχε αγωνιστεί στις «μικρές» εθνικές ομάδες της Σερβίας. Στην περσινή σεζόν έπαιξε στην Λιετκαμπέλις και τη Νταρουσάφακα.

Διαβάστε επίσης:

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Εδώ ο Γιάννης, εκεί ο Γιάννης, πότε θα παίξει ο Γιάννης;

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε έως το 2028 ο Καλάμπρια – Τέλος και επίσημα ο Μαξίμοβιτς

Kύπελλο Ελλάδας: Αυλαία με δύο αγώνες