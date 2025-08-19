Απίστευτες εικόνες σε λιτανεία στην Κεφαλονιά: Viral το… απρόοπτο με τον «δαιμονισμένο» – «Γεράσιμε με έκαψες»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν απίστευτες εικόνες από τη λιτανεία του Αγίου Γερασίμου που πραγματοποιήθηκε στις 16 Αυγούστου στην Κεφαλονιά.

Δεκάδες πιστοί ξάπλωσαν κατά μήκος του δρόμου, σχηματίζοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα, ώστε η εικόνα του Αγίου να περνάει από πάνω τους, ωστόσο ένας άνδρας σε κατάσταση που οι παρευρισκόμενοι περιγράφουν ως «δαιμονισμό» έκλεψε την παράσταση και προκάλεσε αμηχανία.

Ο άνδρας αρχίζει να φωνάζει με κραυγές, ισχυριζόμενος ότι «κάποιος Γεράσιμος του έχει κάνει μάγια».

Το πλήθος παρακολουθούσε σαστισμένο το περιστατικό, όμως η λιτανεία συνεχίστηκε κανονικά, και οι πιστοί τίμησαν τον Άγιο Γεράσιμο, όπως κάθε χρόνο.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Ξαφνική μπόρα στο κέντρο της Αθήνας (photos)

Σύγκρουση τζετ σκι με φουσκωτό σκάφος στην Κέρκυρα

Κατερίνη: Κρατούμενος εκβίαζε 46χρονο μέσα από τις φυλακές