search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 18:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2025 17:06

Απίστευτες εικόνες σε λιτανεία στην Κεφαλονιά: Viral το… απρόοπτο με τον «δαιμονισμένο» – «Γεράσιμε με έκαψες»

19.08.2025 17:06
daimonismenos-7653

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν απίστευτες εικόνες από τη λιτανεία του Αγίου Γερασίμου που πραγματοποιήθηκε στις 16 Αυγούστου στην Κεφαλονιά.

Δεκάδες πιστοί ξάπλωσαν κατά μήκος του δρόμου, σχηματίζοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα, ώστε η εικόνα του Αγίου να περνάει από πάνω τους, ωστόσο ένας άνδρας σε κατάσταση που οι παρευρισκόμενοι περιγράφουν ως «δαιμονισμό» έκλεψε την παράσταση και προκάλεσε αμηχανία.

Ο άνδρας αρχίζει να φωνάζει με κραυγές, ισχυριζόμενος ότι «κάποιος Γεράσιμος του έχει κάνει μάγια».

Το πλήθος παρακολουθούσε σαστισμένο το περιστατικό, όμως η λιτανεία συνεχίστηκε κανονικά, και οι πιστοί τίμησαν τον Άγιο Γεράσιμο, όπως κάθε χρόνο.

@nicolae.clinciu0

♬ sunet original – Nicolae Clinciu

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Ξαφνική μπόρα στο κέντρο της Αθήνας (photos)

Σύγκρουση τζετ σκι με φουσκωτό σκάφος στην Κέρκυρα

Κατερίνη: Κρατούμενος εκβίαζε 46χρονο μέσα από τις φυλακές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Ενας 33χρονος τραυμάτισε βαριά την 30χρονη πρώην σύντροφο του

kasselakis patra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης σε συναντήσεις με τα Επιμελητήρια της Αχαΐας

Untitled-design-5
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτροπή πυροσβεστικού οχήματος στη Νέα Χαλκηδόνα – Ένας πυροσβέστης ελαφρά τραυματίας 

tiletheasi-internet-new
MEDIA

«Μαγνήτης» τηλεθέασης για την εποχή το «Σόι σου» – Πρώτη επιλογή και την Δευτέρα (18/8)

adonis-rodos-45
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν πήγαν καλά τα εγκαίνια του νοσοκομείου Ρόδου – «Όλα τα έχετε ισοπεδώσει», ο αιχμηρός διάλογος με τον Άδωνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 18:35
peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Ενας 33χρονος τραυμάτισε βαριά την 30χρονη πρώην σύντροφο του

kasselakis patra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης σε συναντήσεις με τα Επιμελητήρια της Αχαΐας

Untitled-design-5
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτροπή πυροσβεστικού οχήματος στη Νέα Χαλκηδόνα – Ένας πυροσβέστης ελαφρά τραυματίας 

1 / 3