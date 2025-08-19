«Πέταξε» ο Καραλής: Πρώτος στο Diamond League της Λωζάνης με άλμα στα 6,02μ (Photos/Videos)

Η βροχή δεν έδειξε να πτοεί τον Εμανουήλ Καραλή, ο οποίος κυριάρχησε στο Diamond League της Λωζάνης, όπου με προσπάθεια στα 6,02μ. πήρε τη νίκη.

Ο Έλληνας ολυμπιονίκης πέρασε τα έξι μέτρα για ενδέκατη φορά στην καριέρα του.

Ο Καραλής άφησε τα 5,62μ. και άρχισε τι προσπάθειές του απ’ τα 5,72μ. ύψος που πέρασε με χαρακτηριστική άνεση.

Στη συνέχεια, άφησε τα 5,82μ. και απογειώθηκε πάνω απ’ τα 5,92μ. με ένα επιβλητικό άλμα.

Ο πήχης ανέβηκε στο 6,02μ. όπου ο Καραλής στην πρώτη του προσπάθεια πήγε πολύ ψηλά αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και στη δεύτερη προσπάθειά του.

Παρά τη βροχή που είχε δυναμώσει και το βρεγμένο τερέν, ο Μανόλο έκανε καταπληκτική προσπάθεια επιβεβαιώνοντας την καταπληκτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Διαβάστε επίσης:

Ορεινή Ποδηλασία: Mountain Bike «Κάτω Τιθορέα 2025»

Πέθανε ο Ευτύχης Μπιτσάκης σε ηλικία 98 ετών

Χίος: Ενας 33χρονος τραυμάτισε βαριά την 30χρονη πρώην σύντροφο του