search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 17:00
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2025 15:24

Η Ουκρανία και το άρθρο 5

19.08.2025 15:24
trump_oval_room_new

Συνομιλία που είχε η στήλη με νομικό σχετικά με τα σχέδια για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία της προκάλεσε προβληματισμό. Φαίνεται, ωστόσο, ότι τον ίδιο προβληματισμό μοιράζονται και στο CNN, το οποίο έθεσε ορισμένα εύλογα ερωτήματα σχετικά με το θέμα.

Όπως είναι γνωστό, μια πρόταση που έπεσε στο τραπέζι των χθεσινών συζητήσεων στον Λευκό Οίκο είναι μια παραλλαγή του περίφημου άρθρου 5 του ΝΑΤΟ: δηλαδή, οι χώρες που θα συμμετέχουν στην ασφάλεια της Ουκρανίας να δεσμευτούν για αμοιβαία συνδρομή, αν η χώρα δεχθεί νέα επίθεση από τη Ρωσία.

Το CNN λοιπόν (όπως και ο νομικός φίλος της στήλης) διερωτάται αν κάτι τέτοιο δεν θα προκαλούσε αντιδράσεις μέσα στην βορειοατλαντική συμμαχία, καθώς μια χώρα που δεν έχει τις υποχρεώσεις των μελών του ΝΑΤΟ θα απολάμβανε το ισχυρότερο προνόμιο της συμμαχίας (υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ εξαρχής απέκλεισε την ένταξη της χώρας στο σχήμα).

Και, προσθέτει το CNN, γιατί η Ρωσία – η οποία έχει θέσει ως απαράβατο όρο για το τέλος του πολέμου τη μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ – να δεχθεί μια υβριδική κατάσταση, όπου το Κίεβο θα απολάμβανε μια προνομιακή μεταχείριση, χωρίς στην πραγματικότητα να είναι μέλος της συμμαχίας;

Τι λένε όλα αυτά; Ότι ο δρόμος προς την ειρήνευση στην Ουκρανία, παρά τα θετικά μηνύματα που εκπέμφθηκαν χθες, είναι ακόμα πολύ μακρύς κι επίπονος

Διαβάστε επίσης

Γκρίνιες…

Ο Τραμπ και η επιστολική ψήφος

Στο τραπέζι και σενάρια για πρόωρες εκλογές (;)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
egnatia_odos
ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Δίωξη στον Βούλγαρο οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο – Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο

kyriakos_mitsotakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ουκρανία: «Ανάγκη για άμεση εκεχειρία»

lavrov
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τι απαντά ο Λαβρόφ για το σοβιετικό φούτερ – «Ο Ρούμπιο μου είπε ότι του άρεσε»

trump-putin-79543
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν απέκλεισε τον Τραμπ από τη συνάντηση με Ζελένσκι – «Μας έδωσε μια τεράστια ευκαιρία» λένε οι ΗΠΑ, «κουραστικοί» οι Ευρωπαίοι

skotia_afrikanoi_1908_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Ζευγάρι Αφρικανών ισχυρίζεται ότι ανήκει σε μία χαμένη φυλή και έχει στήσει καταυλισμό σε πάρκο (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 17:00
egnatia_odos
ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Δίωξη στον Βούλγαρο οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο – Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο

kyriakos_mitsotakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ουκρανία: «Ανάγκη για άμεση εκεχειρία»

lavrov
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τι απαντά ο Λαβρόφ για το σοβιετικό φούτερ – «Ο Ρούμπιο μου είπε ότι του άρεσε»

1 / 3