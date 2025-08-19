Η Ουκρανία και το άρθρο 5

Συνομιλία που είχε η στήλη με νομικό σχετικά με τα σχέδια για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία της προκάλεσε προβληματισμό. Φαίνεται, ωστόσο, ότι τον ίδιο προβληματισμό μοιράζονται και στο CNN, το οποίο έθεσε ορισμένα εύλογα ερωτήματα σχετικά με το θέμα.

Όπως είναι γνωστό, μια πρόταση που έπεσε στο τραπέζι των χθεσινών συζητήσεων στον Λευκό Οίκο είναι μια παραλλαγή του περίφημου άρθρου 5 του ΝΑΤΟ: δηλαδή, οι χώρες που θα συμμετέχουν στην ασφάλεια της Ουκρανίας να δεσμευτούν για αμοιβαία συνδρομή, αν η χώρα δεχθεί νέα επίθεση από τη Ρωσία.

Το CNN λοιπόν (όπως και ο νομικός φίλος της στήλης) διερωτάται αν κάτι τέτοιο δεν θα προκαλούσε αντιδράσεις μέσα στην βορειοατλαντική συμμαχία, καθώς μια χώρα που δεν έχει τις υποχρεώσεις των μελών του ΝΑΤΟ θα απολάμβανε το ισχυρότερο προνόμιο της συμμαχίας (υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ εξαρχής απέκλεισε την ένταξη της χώρας στο σχήμα).

Και, προσθέτει το CNN, γιατί η Ρωσία – η οποία έχει θέσει ως απαράβατο όρο για το τέλος του πολέμου τη μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ – να δεχθεί μια υβριδική κατάσταση, όπου το Κίεβο θα απολάμβανε μια προνομιακή μεταχείριση, χωρίς στην πραγματικότητα να είναι μέλος της συμμαχίας;

Τι λένε όλα αυτά; Ότι ο δρόμος προς την ειρήνευση στην Ουκρανία, παρά τα θετικά μηνύματα που εκπέμφθηκαν χθες, είναι ακόμα πολύ μακρύς κι επίπονος…

