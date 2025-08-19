Περνά από… κύματα στο πολυσυζητημένο ειδύλλιο Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό;

Το πολυσυζητημένο «ειδύλλιο» της Κέιτι Πέρι με τον Τζάστιν Τριντό φαίνεται πως μάλλον έλαβε… σύντομα τέλος, καθώς, παρά το ρομαντικό δείπνο τους στον Καναδά και τις φήμες που άναψαν οι παπαράτσι, πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η σχέση τους δεν προχώρησε ποτέ σε κάτι περισσότερο. Τίποτα ωστόσο δεν έχει γίνει επίσημο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μάλλον περνά από κύματα.

Ένα απρόσμενο ζευγάρι απαθανατίστηκε σε βαθιά συζήτηση κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού δείπνου στον Καναδά, προκαλώντας έκπληξη στους θαυμαστές που δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει τον χωρισμό της Κέιτι Πέρι από τον Ορλάντο Μπλουμ.

Ωστόσο όπως αναφέρε η Daily Mail, κάθε ελπίδα για μια νέα σχέση μεταξύ της Κέιτι Πέρι και του Τζάστιν Τριντό φαίνεται να εξανεμίστηκε γρήγορα μετά τη διαρροή φωτογραφιών από το φημολογούμενο πρώτο τους ραντεβού.

Η είδηση της συνάντησής τους φέρεται να ενόχλησε τον Τριντό, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά να παρευρεθεί στη συναυλία της Πέρι δύο ημέρες αργότερα, στέκοντας σε σημείο όπου ήταν εύκολο να τον εντοπίσουν.

«Είναι συνηθισμένη σε τέτοια πράγματα», είπε μια πηγή στο Daily Mail. «Ο κόσμος πάντα ενδιαφερόταν για την ερωτική της ζωή».

Η 40χρονη Πέρι και ο 53χρονος Τριντό δείπνησαν μαζί στο Le Violon στο Μόντρεαλ στις 28 Ιουλίου. Το ζευγάρι απόλαυσε κοκτέιλ και διάφορα πιάτα, μεταξύ των οποίων και ένα με αστακό. Μετά το δείπνο, πήγαν στην κουζίνα για να ευχαριστήσουν το προσωπικό για το γεύμα.

Ωστόσο, φωτογραφίες από αυτό που έμοιαζε με ιδιωτικό ραντεβού σύντομα εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο, λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της Πέρι και του Μπλουμ.

«Ξέρω με βεβαιότητα ότι ο Τζάστιν δεν ήταν ενθουσιασμένος με τη δημοσίευση των φωτογραφιών», είπε η πηγή στη Daily Mail. «Ήταν το πρώτο τους ραντεβού. Το πρώτο ραντεβού! Και αυτές οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν και έγινε μεγάλο θέμα, κάτι που δεν φαίνεται να ήθελε.

Η Κέιτι δεν φαινόταν να νοιάζεται και τόσο, αλλά αυτός ήταν που ενοχλήθηκε. Δεν τον έδιωξε ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν ήταν ιδανικό».

Μόλις δύο ημέρες μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών, η ντροπαλότητα του Τριντό φαινόταν να έχει εξαφανιστεί όταν συνόδευσε την κόρη του, Έλα-Γκρέις, στη συναυλία της Πέρι στο Μόντρεαλ.

Στεκόμενος σε πλήρη θέα των θαυμαστών, τον είδαν να τραγουδάει και να χορεύει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, συμπεριλαμβανομένων των Firework και Dark Horse.

Αν και ο Τριντό θα μπορούσε να είχε επιλέξει μια πιο διακριτική θέση, παρακολούθησε τη συναυλία από κερκίδα κοντά στη σκηνή.

«Το θέμα είναι ότι, αν είσαι με την Κέιτι, πρέπει να αντιμετωπίσεις τους παπαράτσι και τις συνέπειες», είπε η πηγή. «Δεν ξέρω πόσο προετοιμασμένος ήταν για αυτό. Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο και να σε καταβάλει».

Η Πέρι και ο Τριντό αντάλλασσαν μηνύματα σχεδόν ασταμάτητα τον Ιούλιο, αλλά, σύμφωνα με την πηγή μας, η επικοινωνία τους έχει φυσιολογικά μειωθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

«Είναι απασχολημένη, είναι απασχολημένος», ανέφεραν. «Έχουν πολλά να κάνουν. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό σε αυτό. Απλά δεν επικοινωνούν πια συνεχώς. Αυτό μπορεί να αλλάξει, αλλά προς το παρόν, είναι όπως είναι. Έχει παγώσει».

«Δεν έχουν ακόμα τίποτα κακό να πουν ο ένας για τον άλλον, και στην πραγματικότητα νιώθω ότι εκείνη λέει πολύ ωραία πράγματα για αυτόν».

Ο Καναδός πολιτικός συγκλόνισε τον κόσμο το 2023 όταν ανακοίνωσε τον χωρισμό του από τη σύζυγό του σχεδόν 20 ετών, Sophie Grégoire Trudeau. Έχει βγει σε πολλά ραντεβού από τον χωρισμό, αλλά όχι με καμία τόσο γνωστή προσωπικότητα όσο η Perry.

Η Perry και ο Bloom ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, επιμένοντας ότι θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται στην κοινή ανατροφή της τετράχρονης κόρης τους, Daisy.

Ωστόσο, παρά το φαινομενικά ρομαντικό δείπνο και τη συναυλία που ακολούθησε, μια δεύτερη πηγή δήλωσε τότε στη Daily Mail ότι η συνάντησή τους δεν ήταν ποτέ κάτι σοβαρό.

«Η Κέιτι και ο Τζάστιν αντιμετωπίζουν τη συνάντησή τους ακριβώς ως αυτό: μια συνάντηση», είπαν.

«Δεν έχει πει σε κανέναν ότι ήταν κάτι περισσότερο, και συνήθως εκφράζει ανοιχτά τα συναισθήματά της, οπότε αν συνέβαινε κάτι, θα το είχε πει στους στενούς της φίλους. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα περισσότερο από φιλία.

Δεν είναι έτοιμη να αρχίσει να βγαίνει με κανέναν αυτή τη στιγμή, πρέπει να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην ανάρρωσή της από τον χωρισμό της από τον Ορλάντο.

Μπορεί αυτό να αλλάξει; Προφανώς. Αλλά η μπάλα είναι στο γήπεδο της Κέιτι αυτή τη στιγμή – καμία σχέση μέχρι στιγμής».

Οι εκπρόσωποι του Τριντό δεν απάντησαν στο αίτημα της Daily Mail για σχόλιο.

Διαβάστε επίσης:

Ο Κέβιν Κόστνερ ζητά την απόρριψη αγωγής κασκαντέρ για σκηνή βιασμού στο «Horizon»

Πώς ο Τζίμι Κίμελ έσωσε από πνιγμό πασίγνωστο σταρ σε δείπνο στο σπίτι του

Sabrina Carpenter, Alex Warren και Ricky Martin στη σκηνή των MTV Music Video Awards