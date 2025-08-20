Ο Ζελένσκι θέλει «εκεχειρία», ο Πούτιν και ο Τραμπ θέλουν «ειρηνευτική συμφωνία» – Αναζητείται μέρος για τη διμερή συνάντηση Ρωσίας-Ουκρανίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εγκατέλειψε την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας αντ’ αυτού την προσπάθεια του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Αυτό δεν εμπόδισε ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες να πιέσουν πρώτα για μια προσωρινή εκεχειρία, παρόλο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να έχει αποφασίσει ότι δεν είναι απαραίτητη.

Δεν είναι ότι το Κίεβο και οι σύμμαχοί του δεν θέλουν ειρήνη. Αλλά καταλαβαίνουν ότι το είδος της συμφωνίας που επιδιώκει η Ρωσία δεν μπορεί να συμβεί εκτός εάν η πιο βασική αρχή που διέπει την παγκόσμια τάξη – ότι μια χώρα δεν μπορεί να πάρει αυτό που θέλει με τη βία – απορριφθεί.

Και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου δεν είναι διατεθειμένοι να το ρισκάρουν αυτό, κυρίως επειδή θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν ο επόμενος στόχος της ρωσικής επιθετικότητας.

Το Κρεμλίνο υποβαθμίζει τη συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ

Το Κρεμλίνο υποβάθμισε τις φήμες για επικείμενη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του προς τους δύο ηγέτες να συναντηθούν για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η προσπάθεια για μια διμερή συνάντηση έρχεται μετά τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Πούτιν στην Αλάσκα την περασμένη εβδομάδα και την υποδοχή επτά Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι η σύγκρουση ήταν «δύσκολη» για επίλυση και παραδέχτηκε ότι ήταν πιθανό ο Ρώσος πρόεδρος να μην ενδιαφερόταν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Θα μάθουμε για τον Πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες δύο εβδομάδες», είπε την Τρίτη. «Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία».

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα στον Τραμπ ότι ήταν «ανοιχτός» στην ιδέα άμεσων συνομιλιών με την Ουκρανία, αλλά την επόμενη μέρα ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αποδυνάμωσε αυτή την ήδη αόριστη δέσμευση.

Οποιαδήποτε συνάντηση θα πρέπει να προετοιμάζεται «σταδιακά… ξεκινώντας από το επίπεδο των εμπειρογνωμόνων και στη συνέχεια περνώντας από όλα τα απαιτούμενα βήματα», είπε, επαναλαμβάνοντας μια συχνή ατάκα του Κρεμλίνου.

Ελβετία, Ουγγαρία και Λευκορωσία στις πιθανές τοποθεσίες της συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι

Ο Ντμίτρι Πολιάνσκι, αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, δήλωσε ότι ο Πούτιν είχε προτείνει στον Τραμπ ότι ο Ζελένσκι θα μπορούσε να ταξιδέψει στη Μόσχα για συνομιλίες, κάτι που η Ουκρανία δεν ήταν ποτέ πιθανό να δεχτεί.

Η πρόταση μπορεί να ήταν ο τρόπος της Ρωσίας να προτείνει μια τόσο απίθανη επιλογή με την οποία το Κίεβο δεν θα μπορούσε ποτέ να συμφωνήσει.

Εξετάζονται ορισμένες τοποθεσίες τόσο για τη διμερή συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, όσο και για την επακόλουθη τριμερή συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσαν στο CNN τρεις αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου.

Μεταξύ αυτών είναι η Βουδαπέστη και η Ελβετία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι ο ίδιος ο Τραμπ είχε συζητήσει την πιθανότητα της Βουδαπέστης σε πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, σύμμαχο του Τραμπ και του Πούτιν.

Η Λευκορωσία μπορεί να οργανώσει μια πιθανή συνάντηση μεταξύ των προέδρων Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντιμίρ Πούτιν κατόπιν αιτήματος της Μόσχας, δήλωσε ο γραμματέας Τύπου του ηγέτη της Λευκορωσίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Vedomosti της Ρωσίας.

Τραμπ: Δεν θα στείλω αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία, αλλά ίσως βοηθήσω αεροπορικώς

Η πολυδιαφημισμένη εκεχειρία στην οποία είπε ο Τραμπ ότι θα μπορούσε να πείσει τον Πούτιν να συμφωνήσει δεν έχει υλοποιηθεί – και τώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία θα πρέπει να προχωρήσουν απευθείας σε μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία – αλλά έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να έχουν πείσει τον Τραμπ ότι τέτοιες δεσμεύσεις θα ήταν ύψιστης σημασίας για την κυριαρχία του Κιέβου σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους αεροπορικώς εάν παράσχουν στρατιωτικές δυνάμεις επί του εδάφους στην Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός ή ειρηνευτικής συμφωνίας, αν και απέκλεισε το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ωστόσο, δεν αναφέρθηκε λεπτομερώς στο εάν μια τέτοια αεροπορική υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες ή τη χρήση μαχητικών αεροσκαφών και πολεμικών αεροσκαφών.

Ενώ οι δεσμεύσεις του Τραμπ παραμένουν ασαφείς, η Συμμαχία των Προθύμων, υπό την ηγεσία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε ότι εργάζεται για την ολοκλήρωση των σχεδίων για μια δύναμη διαβεβαίωσης που θα μπορούσε να σταλεί στην Ουκρανία εάν τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Μετά από μια εικονική συνάντηση της ομάδας την Τρίτη, ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι η ομάδα θα συναντηθεί με Αμερικανούς ομολόγους της τις επόμενες ημέρες για να «ενισχύσει περαιτέρω τα σχέδια για την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας».

Μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν και τις τελευταίες συνομιλίες με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ φαίνεται τώρα να πιστεύει ότι οι άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα μπορούσαν να φέρουν πιο κοντά μια ειρηνευτική συμφωνία – αν και παραδέχτηκε ότι υπήρξε «τεράστια έχθρα» μεταξύ των δύο ηγετών.

Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν ήταν το 2019. Έκτοτε, ο πόλεμος της Μόσχας στο Κίεβο έχει οδηγήσει σε δεκάδες χιλιάδες θύματα, καθώς και σε εκτεταμένες καταστροφές και συνεχιζόμενες αεροπορικές επιθέσεις σε αμάχους.

Ο Πούτιν θεωρεί τον Ζελένσκι παράνομο και τον θεωρεί υπεύθυνο για την αυξανόμενη εγγύτητα της Ουκρανίας με τη Δύση. Εδώ και χρόνια η Μόσχα ισχυρίζεται ότι το Κίεβο κυβερνάται από ένα «νεοναζιστικό καθεστώς» και έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε εκεχειρία με την Ουκρανία θα πρέπει να συνεπάγεται αλλαγή στην ηγεσία του Κιέβου.

Η Ρωσία επίσης δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να συμφωνήσει σε συνομιλίες, όσο τα στρατεύματά της έχουν το πάνω χέρι στην πρώτη γραμμή.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ζελένσκι έχουν ταχθεί υπέρ της ιδέας μιας διμερούς συνάντησης. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι ανοιχτός σε «οποιαδήποτε μορφή» συνάντησης με τον Πούτιν, ενώ οι Ευρωπαίοι έχουν προτείνει ιδέες για πιθανές τοποθεσίες συνόδου κορυφής.

Υποστηρίζοντας με ενθουσιασμό τις άμεσες συνομιλίες, πιθανότατα ελπίζουν να πείσουν τον Τραμπ να επανέλθει σε μια πιο σκληρή στάση έναντι της Μόσχας σε περίπτωση που ο Πούτιν παραμείνει απρόθυμος να λάβει μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι Ευρωπαίοι θεωρούν αναξιόπιστο τον Πούτιν

Εν τω μεταξύ, οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ουκρανίας φαίνονται σημαντικά λιγότερο αισιόδοξοι από τον Τραμπ ότι μια επίλυση της σύγκρουσης θα μπορούσε να είναι εφικτή.

Την Τρίτη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αποκάλεσε τον Πούτιν «αρπακτικό και γίγαντα στην πόρτα μας» και εξέφρασε «τη μεγαλύτερη αμφιβολία» ότι ο Ρώσος πρόεδρος ήταν πρόθυμος να εργαστεί για την ειρήνη.

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν «σπάνια είναι αξιόπιστος», προσθέτοντας ότι ήταν επιφυλακτικός ως προς την πραγματοποίηση μιας συνάντησης με τον Ζελένσκι.

Περισσότερες συνομιλίες υψηλού επιπέδου έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες, καθώς παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το επίπεδο υποστήριξης του Τραμπ προς την Ευρώπη.

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας, ναύαρχος Τόνι Ράντακιν, ταξιδεύει στην Ουάσινγκτον για συζητήσεις σχετικά με την ανάπτυξη μιας δύναμης διαβεβαίωσης στην Ουκρανία, ενώ οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ αναμένεται να πραγματοποιήσουν εικονική συνάντηση την Τετάρτη.

Διαβάστε επίσης:

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείου που μετέφερε μετανάστες – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων (Videos)

Πέθανε η 6χρονη που ταξίδεψε με σαπιοκάραβο για 5 ημέρες χωρίς νερό και φαγητό στην Λαμπεντούζα

ΗΠΑ: Πέντε νεκροί στο Χάρλεμ από λεγεωνέλλωση – Άλλοι 14 άνθρωποι νοσηλεύονται από τη «νόσο των κλιματιστικών»