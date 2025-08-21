ΑΑΔΕ: Πάνω από 200.000 αναφορές πολιτών για παρατυπίες στην εφαρμογή «Appodixi»

Απτά αποτελέσματα για την ΑΑΔΕ φέρεται ότι φέρνει η εφαρμογή «Appodixi», μέσω τις οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τη νομιμότητα των αποδείξεων που λαμβάνουν και, εφόσον εντοπίσουν παρατυπίες, να τις καταγγέλλουν στη Φορολογική Διοίκηση – ανώνυμα ή επώνυμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως σήμερα έχουν κατατεθεί 208.534 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 112.855 επώνυμες και οι 95.679 ανώνυμες, για «προβληματικές» αποδείξεις που δεν διαβιβάστηκαν ή παρουσίαζαν αποκλίσεις. Η υπεροχή των επώνυμων αναφορών καταδεικνύει ότι λειτουργεί το κίνητρο της χρηματικής επιβράβευσης καθώς όταν οι έλεγχοι αποδεικνύουν την παρανομία, ο καταγγέλλων λαμβάνει αμοιβή που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο της αξίας της απόδειξης, με ανώτατο όριο τις 3.000 ευρώ.

«Πιένες», ωστόσο, φαίνεται ότι γνωρίζει και η ειδική πλατφόρμα καταγγελιών που λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2023 στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της ΑΑΔΕ. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 58.907 καταγγελίες, από τις οποίες:

51.252 αφορούν φορολογικές παραβάσεις

753 τελωνειακά αδικήματα , κυρίως υποθέσεις λαθρεμπορίου

, κυρίως υποθέσεις λαθρεμπορίου 6.902 περιστατικά διαφθοράς

Για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των καταγγελιών, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, προχώρησε στη σύσταση τριμελούς επιτροπής στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.) που αξιολογεί και προτεραιοποιεί τα στοιχεία, ώστε οι σοβαρότερες υποθέσεις να οδηγούνται άμεσα σε έλεγχο. Κάθε καταγγελία «φιλτράρεται» και βαθμολογείται με βάση την επικινδυνότητα και τη βαρύτητά της. Όσες συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία ενεργοποιούν άμεσα ελέγχους, ενώ οι χαμηλής σημασίας τίθενται στο αρχείο.

Οι αναφορές που φτάνουν στην ΑΑΔΕ διοχετεύονται μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες και κατηγοριοποιούνται ως εξής:

0: Υπόθεση χωρίς ενδιαφέρον – τίθεται στο αρχείο.

1: Πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος.

2: Σημαντική πληροφορία που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

3: Πολύ ενδιαφέρουσα και κρίσιμη πληροφορία – διαβιβάζεται άμεσα για έλεγχο.

4: Εξαιρετικής σημασίας πληροφορία που απαιτεί άμεση και ταχεία παρέμβαση.

