Καταπατημένα: Έρχεται παράταση στις προθεσμίες εξαγοράς ακινήτων – αυξάνονται σταδιακά οι αιτήσεις

Η ανταπόκριση των πολιτών στην εξαγορά καταπατημένων ακινήτων του Δημοσίου παραμένει περιορισμένη, ενώ ο χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετρά αντίστροφα, φέρνοντας στο τραπέζι του Υπουργείου Οικονομικών το ενδεχόμενο μικρής παράτασης των προθεσμιών. Η λήξη για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται στις 30 Σεπτεμβρίου και 31 Οκτωβρίου 2025, ανάλογα με την περιοχή των ακινήτων, και οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι το ενδιαφέρον μπορεί να αυξηθεί τους επόμενους μήνες. Μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί περίπου 5.000 αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκε μόνο ένας περιορισμένος αριθμός.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας με χρήση κωδικών Taxisnet, ενώ υπάρχει δυνατότητα υποβολής της αίτησης από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το παράβολο των 300 ευρώ συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς ή επιστρέφεται εάν η αίτηση απορριφθεί, εξασφαλίζοντας ότι οι πολίτες δεν επωμίζονται περιττά έξοδα.

Προϋποθέσεις για καταπατημένα ακίνητα

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης αποτελεί η αδιάλειπτη κατοχή του ακινήτου από τον ίδιο τον αιτούντα ή τους δικαιοπαρόχους:

· 30 έτη τουλάχιστον με τίτλο

· 40 έτη τουλάχιστον χωρίς τίτλο, εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία ή για επαγγελματική δραστηριότητα (τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική, εμπορική ή αγροτική).

Επιπλέον, το ακίνητο πρέπει να έχει δηλωθεί στο Ε9 για τουλάχιστον 5 χρόνια πριν την αίτηση, αποδεικνύοντας τη βούληση των αιτούντων ότι θεωρούσαν το ακίνητο δικό τους, στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για την αποδοχή της αίτησης.

Τίμημα και εκπτώσεις

Το τίμημα υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες και κοινωνικά κριτήρια, με εκπτώσεις που μπορούν να φτάσουν έως 80%, ανάλογα με την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος.

Αναλυτικά:

· 50% έκπτωση αν υπάρχει πρωτόδικη αναγνώριση κυριότητας

· 50% αν ο αιτών αναγράφεται στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και έχει ασκηθεί ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης αγωγής από το Δημόσιο

· 70% για ένδικα μέσα κατά δικαστικής απόφασης έως 31-12-2022

· 80% για ακίνητα που καλύπτουν στεγαστικές ανάγκες λόγω μαζικής εγκατάστασης πληθυσμιακών ομάδων πριν το 1964

Το τίμημα μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ με έκπτωση 10%, είτε τμηματικά σε έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό 100 ευρώ μηνιαίως, προσφέροντας ευελιξία στους ενδιαφερόμενους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η αίτηση συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων:

• Τοπογραφικό διάγραμμα

• Αεροφωτογραφίες (1992 ή 1982, ανά περίπτωση)

• Φύλλο προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας

• Βεβαίωση όρων δόμησης

• Οικοδομική άδεια, αν υπάρχει

• Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος

• Πράξη προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ τελευταίων 5 ετών

Η διαδικασία προσφέρει σπάνια ευκαιρία σε πολίτες που επιθυμούν να εξασφαλίσουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας σε καταπατημένα ακίνητα. Η πιθανή παράταση των προθεσμιών αναμένεται να αυξήσει το ενδιαφέρον, αλλά οι αιτούντες καλούνται να κινηθούν γρήγορα, καθώς η ευκαιρία δεν θα παραταθεί επ’ αόριστον. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να αλλάξει ριζικά το ιδιοκτησιακό τοπίο, ειδικά για όσους πληρούν τα κριτήρια κοινωνικής και οικονομικής ευαλωτότητας.

