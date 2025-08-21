Ανακοπή υπέστη ο Απόστολος Βεσυρόπουλος – Δίνει μάχη για τη ζωή του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μάχη για τη ζωή του δίνει ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο κ. Βεσυρόπουλος βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ κατέρρευσε και κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Στο σημείο επιχείρησαν να τον επαναφέρουν διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ. Ο
Α. Βεσυρόπουλος αρχικά διακομίσθηκε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη.
