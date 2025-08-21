search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 14:37
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

21.08.2025 13:50

Ανακοπή υπέστη ο Απόστολος Βεσυρόπουλος – Δίνει μάχη για τη ζωή του

apostolos_vesiropoulos_new

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο κ. Βεσυρόπουλος βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ κατέρρευσε και κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Στο σημείο επιχείρησαν να τον επαναφέρουν διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ. Ο

Α. Βεσυρόπουλος αρχικά διακομίσθηκε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη.

