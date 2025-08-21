Bloomberg: Η Μελόνι προωθεί ιταλικό σχέδιο εγγύησης ασφάλειας για την Ουκρανία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν μια εγγύηση ασφάλειας για την Ουκρανία, η οποία θα αναγκάσει τους συμμάχους του Κιέβου να αποφασίσουν εντός 24 ωρών εάν θα παράσχουν στρατιωτική υποστήριξη στη χώρα σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης.

Η πρόταση, η οποία ισοδυναμεί με ρήτρα συλλογικής άμυνας παρόμοια με αυτήν της συνθήκης του ΝΑΤΟ, αλλά δεν απαιτεί πραγματική ένταξη στη συμμαχία, προωθείται από την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Συγκαταλέγεται σε μια σειρά επιλογών που αναπτύσσονται καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκμεταλλεύονται τη δυναμική που δημιουργήθηκε μετά τη συμφωνία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίξει τις εγγυήσεις ασφάλειας για τη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο, αναφέρει το Bloomberg.

Το ιταλικό σχέδιο αναγνωρίζει ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν είναι δυνατή, αλλά θα προσφέρει έναν μηχανισμό συλλογικής βοήθειας ως την καλύτερη επιλογή, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Ενώ η επιλογή για ένα «ελαφρύτερο» ΝΑΤΟ θα υπολείπεται κατά πολύ της δέσμευσης συλλογικής άμυνας της στρατιωτικής συμμαχίας βάσει του Άρθρου 5 του Χάρτη του ΝΑΤΟ, θα απαιτούσε από τις χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες με την Ουκρανία να διαβουλευτούν γρήγορα για να αποφασίσουν για την απάντηση σε περίπτωση επίθεσης, δήλωσαν πηγές στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι επιλογές θα περιλαμβάνουν στη συνέχεια την παροχή ταχείας και διαρκούς υποστήριξης για την άμυνα του Κιέβου, οικονομική βοήθεια, ενίσχυση του ουκρανικού στρατού και επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, ανέφεραν οι πηγές.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν το σχέδιο θα περιλαμβάνει την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία από μεμονωμένες ευρωπαϊκές χώρες, ανέφερε το Bloomberg.

Μετά τη συνάντηση της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι άρχισαν να επεξεργάζονται εγγυήσεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου για την αποστολή γαλλικών και βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Τραμπ έχει αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά έχει δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να παράσχουν αεροπορική υποστήριξη.

Δεν είναι σαφές πώς η πρόταση της Μελόνι εντάσσεται στη συζήτηση. Μια επιλογή για τον μηχανισμό που πρότεινε η κυβέρνησή της θα ήταν μια διμερής συμφωνία μεταξύ Ρώμης και Κιέβου, η οποία είχε υπογραφεί το 2024, και η οποία θα περιέχει αμοιβαίες συμφωνίες ασφάλειας ως μοντέλο, ανέφεραν οι πηγές. Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και ενδέχεται να αλλάξουν, προειδοποίησαν οι πηγές.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκίντο Κροσέτο, δήλωσε την Τετάρτη στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica ότι η ιδέα της Μελόνι «είναι ότι το ΝΑΤΟ – ως αμυντική συμμαχία – θα μπορούσε να παρέχει προστασία σε μια ξένη χώρα όπως η Ουκρανία.

Εναλλακτικά, κάθε χώρα θα μπορούσε να δεσμευτεί να το πράξει. Τελικά, θα επιλεγεί ο καλύτερος μηχανισμός. Σίγουρα, με το ΝΑΤΟ, θα εξασφαλιζόταν μια ανώτερη αποτρεπτική δύναμη», εξήγησε ο Κροσέτο.

Ο Τραμπ θεωρεί τη Μελόνι «σπαυδαία ηγέτιδα»

Η Μελόνι ήταν η πρώτη ηγέτιδα που πρότεινε η Ουκρανία να επωφεληθεί από τις ίδιες εγγυήσεις ασφαλείας του ΝΑΤΟ χωρίς να γίνει πλήρες μέλος, ένας συνδυασμός που προβλημάτισε έντονα ορισμένους συμμαχικούς διπλωμάτες.

Τον Μάρτιο, είπε ότι αυτή θα ήταν μια πιο βιώσιμη λύση από την αποστολή στρατευμάτων στο έδαφος.

Το Άρθρο 5, ο ακρογωνιαίος λίθος του ΝΑΤΟ, προβλέπει αμοιβαία προστασία σε περίπτωση επίθεσης σε οποιοδήποτε μέλος του Ατλαντικού Συμφώνου.

Η Ρωσία έχει αντιταχθεί σθεναρά στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και έχει δηλώσει ότι αυτή η προοπτική είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ξεκίνησε μια ολοκληρωτική εισβολή το 2022.

Η Μελόνι – η οποία ηγείται της τέταρτης μακροβιότερης κυβέρνησης της Ιταλίας και είναι μακροχρόνια σύμμαχος του Ζελένσκι – έχει εμπλακεί σε μια εξισορρόπηση εδώ και μήνες, προσπαθώντας να κρατήσει τον Τραμπ στο πλευρό της διατηρώντας παράλληλα την υποστήριξη προς το Κίεβο, και έχει τοποθετηθεί ως «γέφυρα» μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού.

Ενώ η Μελόνι και το στρατόπεδό της αρχικά απογοητεύτηκαν από τις σεισμικές κινήσεις εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ, η σχέση έχει βελτιωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Υπηρέτησες για πολύ καιρό σε σύγκριση με άλλους, εκείνοι δεν άντεξαν πολύ, εσύ άντεξες, θα είσαι εκεί(στην κυβέρνηση) για πολύ καιρό», επαίνεσε ο Τραμπ τη Μελόνι τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, παρουσιάζοντάς την ως «μια σπουδαία ηγέτιδα και πηγή έμπνευσης».

«Χαίρομαι που θα ξεκινήσουμε από μια πρόταση, η οποία, ας πούμε, έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το Άρθρο 5 και η οποία αρχικά ήταν ιταλική.

Είμαστε πάντα έτοιμοι να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας για ειρήνη, για διάλογο – είναι κάτι που πρέπει να οικοδομήσουμε μαζί», δήλωσε με τη σειρά της η Τζόρτζια Μελόνι.

Διαβάστε επίσης

Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στην Ινδία: Παιχνίδι έπεσε από τα 15 μέτρα – 4 τραυματίες, οι 2 παιδιά

Τζέι Ντι Βανς: H Ευρώπη πρέπει να έχει τη «μερίδα του λέοντος» ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας

Συνελήφθη στη Χιλή υπήκοος Βενεζουέλας, ύποπτος για τον φόνο δημοσιογράφου στο Περού