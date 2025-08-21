Συναγερμός από το ECDC: Ρεκόρ επιδημιών από τα κουνούπια στην Ευρώπη

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει «ρεκόρ επιδημιών» αυτό το καλοκαίρι από τις ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια, τον ιό του Δυτικού Νείλου και το τσικουνγκούνια, προειδοποιούν οι υγειονομικές αρχές.

Η περίοδος των κουνουπιών στην ήπειρο γίνεται «μακρύτερη και πιο έντονη» καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται, οι χειμώνες είναι πιο ήπιοι και τα πρότυπα βροχοπτώσεων αλλάζουν, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για την αναπαραγωγή των κουνουπιών και τη διάδοση των ιών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Επιστήμονες στον τομέα της υγείας και του κλίματος έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι οι ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια θα μπορούσαν να γίνουν ενδημικές στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. «Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου η μακρύτερη, πιο εκτεταμένη και πιο έντονη μετάδοση ασθενειών που μεταδίδονται από τα κουνούπια γίνεται η νέα κανονικότητα», δήλωσε η διευθύντρια του ECDC, Πάμελα Ρέντι-Βάγκνερ.

Μέχρι στιγμής, το 2025 έχουν σημειωθεί 27 κρούσματα τσικουνγκούνια, που αποτελεί νέο ρεκόρ για την ήπειρο, σύμφωνα με τον οργανισμό. Έχουν καταγραφεί 335 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, που είναι το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών. Αυτά τα στοιχεία αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και μερικές άλλες χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Οι αξιωματούχοι του ECDC αναμένουν ότι τα στοιχεία αυτά θα συνεχίσουν να αυξάνονται τις επόμενες εβδομάδες. Οι μολύνσεις συνήθως κορυφώνονται από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο. Το κουνούπι που μεταδίδει το τσικουνγκούνια, γνωστό ως Aedes albopictus ή ασιατικό κουνούπι τίγρης, έχει πλέον εντοπιστεί σε 16 ευρωπαϊκές χώρες και 369 περιοχές, από 114 περιοχές πριν από μια δεκαετία, σύμφωνα με το ECDC.

Εν τω μεταξύ, κάθε χρόνο αναφέρονται κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε νέες περιοχές. Το 2025, αυτά περιλαμβάνουν την κομητεία Σαλάι στη Ρουμανία και τις επαρχίες Λατίνα και Φροζινόνε στην Ιταλία, όπου τουλάχιστον 10 άτομα έχουν πεθάνει από τον ιό. «Καθώς αλλάζει το τοπίο των ασθενειών που μεταδίδονται από τα κουνούπια, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Ευρώπη θα βρίσκονται σε κίνδυνο στο μέλλον», δήλωσε η δρ. Σελίν Γκοσνέρ, η οποία ηγείται του τμήματος τροφίμων, νερού, ασθενειών που μεταδίδονται από φορείς και ζωονόσων του ECDC.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν θα παρουσιάσουν συμπτώματα, αλλά ορισμένοι θα αναπτύξουν επιπλοκές που απειλούν τη ζωή, όπως εγκεφαλίτιδα, που είναι φλεγμονή του εγκεφάλου, ή μηνιγγίτιδα, που είναι φλεγμονή των προστατευτικών μεμβρανών γύρω από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Το τσικουνγκούνια μπορεί να προκαλέσει πυρετό, ναυτία, πονοκέφαλο, κόπωση, εξάνθημα, μυϊκούς πόνους, πρήξιμο των αρθρώσεων και πόνο στις αρθρώσεις, που μπορεί να είναι εξουθενωτικά και μακροχρόνια.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θεραπείες για το τσικουνγκούνια ή τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δύο εμβόλια για το τσικουνγκούνια έχουν εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν υπάρχει εμβόλιο που να προστατεύει από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η Γκοσνέρ δήλωσε ότι οι χώρες πρέπει να «ενισχύσουν και να επεκτείνουν αποτελεσματικές, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις για τον έλεγχο των κουνουπιών».

Οι πολίτες μπορούν επίσης να λάβουν μέτρα για να ελαχιστοποιήσουν τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Το ECDC δήλωσε ότι σε περιοχές όπου τα μολυσμένα κουνούπια είναι κοινά, οι άνθρωποι πρέπει να χρησιμοποιούν απωθητικά κουνουπιών, να φορούν μακριά μανίκια και παντελόνια την αυγή και το σούρουπο και να χρησιμοποιούν κλιματισμό, ανεμιστήρες, κουνουπιέρες και σίτες στα παράθυρα.

Διαβάστε επίσης

Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα λιπαρών οξέων, σύμφωνα με μελέτη

Eurostat: Θλιβερή πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 Έλληνες δεν έλαβε την ιατρική περίθαλψη που χρειάστηκε το 2024

Νοσοκομείο Μεταξά: Ασθενείς αγκαλιάζουν σκύλους κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας