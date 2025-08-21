Το πολυτελές ExploraI επιβεβαιώνει τη δυναμική της Θεσσαλονίκης στην παγκόσμια κρουαζιέρα

Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο «Explora I» της Explora Journeys, μέλος του ομίλου MSC, πραγματοποίησε την πέμπτη του προγραμματισμένη άφιξη στη Θεσσαλονίκη για φέτος, μεταφέροντας περίπου 800 επιβάτες από 40 χώρες. Το πλοίο κατέπλευσε στις 09:00 από τον Βόλο και αναμένεται να αναχωρήσει στις 20:00 με προορισμό την Καβάλα.

Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, η πλειοψηφία των ταξιδιωτών προέρχεται από Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία, ενώ πολλοί επέλεξαν εκδρομές σε δημοφιλείς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας, όπως τα Μετέωρα, τη Βεργίνα και το Δίον. Παράλληλα, αρκετοί συμμετείχαν σε οργανωμένες περιηγήσεις εντός της Θεσσαλονίκης, επισκεπτόμενοι μνημεία όπως ο Λευκός Πύργος, η Ροτόντα, ο Άγιος Δημήτριος και τα Κάστρα.

Η φετινή σεζόν για το «Explora I» ξεκίνησε στις 8 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 17 Σεπτεμβρίου. Το ταξίδι του πλοίου διαρκεί συνολικά 14 ημέρες, ξεκινώντας από τον Πειραιά και περνώντας από προορισμούς όπως η Μύκονος, ο Βόλος, η Σκόπελος, η Θεσσαλονίκη, η Κωνσταντινούπολη, το Μπόντρουμ, η Ρόδος, η Πάρος και άλλα.

Με μήκος 248,9 μέτρα και πλάτος 32,6 μέτρα, το «Explora I» διαθέτει 461 πολυτελείς σουίτες, ρετιρέ και κατοικίες τύπου «Σπίτι στη Θάλασσα», 14 καταστρώματα, τρεις εξωτερικές πισίνες και 64 ιδιωτικές καμπάνες. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν εννέα εστιατόρια, χώρους spa και γυμναστήριο, ενώ η ταχύτητα του πλοίου φτάνει τους 18 κόμβους.

Μετά την άφιξη του «Explora I», στη Θεσσαλονίκη αναμένονται άλλα δύο κρουαζιερόπλοια, το «Celebrity Infinity» και το «Celestyal Journey», ενώ τον Σεπτέμβριο ξεκινά η σεζόν για το «Silver Muse». Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΟΛΘ ΑΕ, έχουν ήδη επιβεβαιωθεί 71 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων για τη σεζόν του 2025, έναντι 81 το 2024 και 68 το 2023.

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διατηρεί πλέον ισχυρή παρουσία στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας, λόγω της στρατηγικής του θέσης και της άμεσης πρόσβασης σε ιστορικά και πολιτιστικά αξιοθέατα, όπως η αρχαία Πέλλα, η Αμφίπολη και το Άγιον Όρος. Η πόλη, μέλος του Δικτύου Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO, διαθέτει 15 μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και περισσότερα από 30 μουσεία σε κοντινή απόσταση από το λιμάνι, ενισχύοντας τη θέση της ως κορυφαίο τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό στην Ανατολική Μεσόγειο.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Ξαφνική μπόρα στο κέντρο της Αθήνας (photos)

Σύγκρουση τζετ σκι με φουσκωτό σκάφος στην Κέρκυρα

Κατερίνη: Κρατούμενος εκβίαζε 46χρονο μέσα από τις φυλακές