Πυρά Πολάκη κατά Τσακαλώτου μετά το «καρφί» σε Τσίπρα – «Δεν έχω πολλή όρεξη σήμερα, όμως δύο φωνήεντα θα στα πω»

Τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην Le Monde έσπευσε να σχολιάσει σε ανάρτησή του ο πρώην ΥΠΟΙΚ και βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος, με τον Παύλο Πολάκη να βρίσκει την ευκαιρία να απαντήσει κάτω από αυτήν.

Αρχικά, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σχολίασε το σκέλος που αναφέρεται στην οικονομική πολιτική της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, εντοπίζοντας αντιφάσεις στο λόγο του πρώην πρωθυπουργού. Ο Αλέξης Τσίπρας που σήμερα «εκθειάζει» την οικονομική πολιτική του 2015- 2019, αναρωτιέται, είναι ο ίδιος με τον Τσίπρα που «μετά το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ» και άφησε το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει στο κόμμα, ασκώντας συχνά δημόσια κριτική για «υπερβολικά πλεονάσματα»;

Η ανάρτηση Τσακαλώτου

«Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μου γεννήθηκαν κάποιες απορίες.

Ο Αλέξης Τσίπρας που εκθειάζει την οικονομική πολιτική 2015-2019 είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που στην αντιπολίτευση μετά το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαμόρφωσή της;

Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ);

Μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε παράλληλες αλήθειες;».

Μετά τα πυρά Τσακαλώτου στον Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά πρώην ΥΠΟΙΚ. Με σχόλιο κάτω από την ανάρτηση Τσακαλώτου, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε στην αναφορά Τσακαλώτου περί ενθάρρυνσης από τον Τσίπρα «του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου να μπει στον ΣΥΡΙΖΑ».

«Αντε γιατί η αριστεροσύνη σας στα πραγματικά ΕΠΙΔΙΚΑ είναι τύπου «σφυρίξτε κλέφτικα»», ανέφερε σε άλλο σημείο ο Παύλος Πολάκης.

Η ανάρτηση Πολάκη

«Ευκλειδη προκαλεις αλλα δεν εχω πολλη ορεξη σημερα.Ομως δυο φωνηεντα θα στα πω:

Πρώτον, οσον αφορα το «Αντισυριζα που μπηκε μες στο Συριζα» εσυ δεν ήσουν που έλεγες να μην λεμε απατεωνα το Μητσοτακη και ταυτοχρονα εκανες κριτικη σε Ακριβοπουλου-Καψωχα την ιδια στιγμη που ο Μητσοτακης διοριζε το διευθυντη του το Ζουλα προεδρο στην ΕΡΤ;;;

Δευτερον: Αλιμονο να υπερασπιζαμε μνημονιακες πολιτικες μετα την εξοδο απο τα μνημονια!! Σε εμας το DNA δεν άλλαξε για να παθουμε τετοια ζημια!

Τριτον: Αληθεια γιατι ειχατε αποκρυψει ως οικονομικο επιτελειο μεχρι το Μαρτη του 2019 που το ξεφουρνισε ο Χουλιαρακης πως το πλεονασμα ειχε φτασει στα 37 δις;;;;; Φοβοσασταν μην δεν αφησουμε να μαζευτει τοσο προχωρωντας σε ελαφρυνσεις απο τον Οκτωβρη του 2018;; Που ηταν το πλεονασμα οπως αποδειχτηκε μετα περιπου 30 δις και ΕΦΤΑΝΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕ

Τεταρτον: Αληθεια σήμερα συμφωνεις με 6,4 δις ΥΠΕΡ-πλεονασμα ή λες πως πρεπει ΑΜΕΣΑ να δωθει 13ος-14ος μισθος και 13η συνταξη;;;(4 δις πραγματικο κοστος)

Και τα υπολοιπα 2,4 να δωθουν για σποκτηση πλειοψηφικου πακετου στη ΔΕΗ και σε αυξηση της συμμετοχης του Δημοσιου στην Εθνικη;;;(Με νομο εννοειται)

Για πες;

Πεμπτον γιατι εχουμε και δουλειές: Συμφωνεις να καταργηθει η ΑΑΔΕ και να επανελθει ο ελεγχος των φορων στο Υπουργειο Οικονομικων ,στο ΣΔΟΕ και στις εφορειες;;;

Αντε γιατι η αριστεροσυνη σας στα πραγματικα ΕΠΙΔΙΚΑ ειναι τυπου «σφυριξτε κλεφτικα» ενω στα ακινδυνα τυπου «δικαιωματικα» κανετε σαν τζιτζικια τον Αυγουστο!!»

