ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καρφί» Τσακαλώτου για Τσίπρα: Το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα την εκθειάζει

tsipras_tsakalotos_new

Τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην Le Monde σχολιάζει σε ανάρτησή του ο πρώην ΥΠΟΙΚ και βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Ειδικότερα, σχολιάζει το σκέλος που αναφέρεται στην οικονομική πολιτική της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, εντοπίζοντας αντιφάσεις στο λόγο του πρώην πρωθυπουργού. Ο Αλέξης Τσίπρας που σήμερα «εκθειάζει» την οικονομική πολιτική του 2015- 2019, αναρωτιέται, είναι ο ίδιος με τον Τσίπρα που «μετά το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ» και άφησε το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει στο κόμμα, ασκώντας συχνά δημόσια κριτική για «υπερβολικά πλεονάσματα»;

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρώην Υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου:

«Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μου γεννήθηκαν κάποιες απορίες.

Ο Αλέξης Τσίπρας που εκθειάζει την οικονομική πολιτική 2015-2019 είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που στην αντιπολίτευση μετά το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαμόρφωσή της;

Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ);

Μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε παράλληλες αλήθειες;».

