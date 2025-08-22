Ο Βουλγαράκης, ο Δένδιας και κάτι σενάρια

Η συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Γιώργο Βουλγαράκη ήταν από τα θέματα της προηγούμενης εβδομάδας που σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως.

Κυρίως για το ευφυολόγημα του που έκανε o δεύτερος γράφοντας «έχετε καταλάβει ότι με τον Νίκο Δένδια έχουμε τον ίδιο κομμωτή, ε;»!

Όμως η συνάντηση έχει και πολιτικές απολήξεις όπως φαίνεται, καθώς στην Κρήτη πυροδοτήθηκαν σενάρια περί επιστροφής του Βουλγαράκη στην κεντρική πολιτική σκηνή, με ένταξή του στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στο Ηράκλειο.

Βλεπετε, η ΝΔ δεν διάγει και τις καλύτερες ημέρες στο νησί και ειδικά στο Ηράκλειο με την ανοιχτή πληγή που ακούει στο όνομα «Αυγενάκης», ψάχνεται.

