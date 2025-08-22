search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 12:53
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2025 11:24

Ο Βουλγαράκης, ο Δένδιας και κάτι σενάρια

22.08.2025 11:24
boulgarakis new

Η συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Γιώργο Βουλγαράκη ήταν από τα θέματα της προηγούμενης εβδομάδας που σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως.

Κυρίως για το ευφυολόγημα του που έκανε o δεύτερος γράφοντας «έχετε καταλάβει ότι με τον Νίκο Δένδια έχουμε τον ίδιο κομμωτή, ε;»! 

Όμως η συνάντηση έχει και πολιτικές απολήξεις όπως φαίνεται, καθώς στην Κρήτη πυροδοτήθηκαν σενάρια περί επιστροφής του Βουλγαράκη στην κεντρική πολιτική σκηνή, με ένταξή του στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στο Ηράκλειο.

Βλεπετε, η ΝΔ δεν διάγει και τις καλύτερες ημέρες στο νησί και ειδικά στο Ηράκλειο με την ανοιχτή πληγή που ακούει στο όνομα «Αυγενάκης», ψάχνεται.

Διαβάστε επίσης

Δείπνο Μητσοτάκη – Μέρντοχ στην Τήνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Επικοινωνία Φάμελλου με αρχηγούς για κοινή ανάληψη πρωτοβουλιών για τη Γάζα – «Ναι» από Χαρίτση και Κωνσταντοπούλου

Στέλλα Αραμπατζή: Παίρνει τη θέση του Απόστολου Βεσυρόπουλου ως πρώτη επιλαχούσα στην Ημαθία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
wildfires-spain_ap
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρώπη σε παράκρουση: Την ώρα που καίγεται προτιμά τους εξοπλισμούς – Μία εγκληματικά λάθος πορεία

efimerides_new
MEDIA

Τύπος: Κι όμως πουλάνε- Οι εφημερίδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως

mbrace new new
ΕΛΛΑΔΑ

M’BRACE: Η εξωπραγματική πολυτέλεια στο πλωτό παλάτι του Μέρντοχ και το δείπνο με τον Μητσοτάκη στη Σκιάθο  

volos_1
ΕΛΛΑΔΑ

H 10η γυναικοκτονία της χρονίας: Άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του στο Βόλο και διέφυγε – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, θεωρείται επικίνδυνος (Photos)

OzzyOsbourne_ap_stage
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tom Morello: Ο Ozzy Osbourne ήξερε ότι πλησίαζε το τέλος του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 12:53
wildfires-spain_ap
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρώπη σε παράκρουση: Την ώρα που καίγεται προτιμά τους εξοπλισμούς – Μία εγκληματικά λάθος πορεία

efimerides_new
MEDIA

Τύπος: Κι όμως πουλάνε- Οι εφημερίδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως

mbrace new new
ΕΛΛΑΔΑ

M’BRACE: Η εξωπραγματική πολυτέλεια στο πλωτό παλάτι του Μέρντοχ και το δείπνο με τον Μητσοτάκη στη Σκιάθο  

1 / 3