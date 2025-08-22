search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 12:54
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2025 11:33

Η εμμονή Τσίπρα με το… rebranding, τα σύνδρομα και οι θεραπαινίδες 

22.08.2025 11:33
TSIPRAS NEW

Δεν ξέρω πώς το έχουν συλλάβει οι επιτελείς του, αλλά και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας αυτό το θέμα με το «rebranding» – την επανασχεδίαση δηλαδή της εικόνας του και τη δημιουργία μίας νέας ταυτότητας, λες και αυτό έλειπε από τον πρώην πρωθυπουργό και τον κάθε πολιτικό στη χώρα αυτή – αλλά η επιμονή να ξαναγράψει την ιστορία του 2015-2019 φτάνει στα όρια της εμμονής.

Πιθανόν ο Αλέξης δεν έχει καταλάβει ότι αυτό που χρειάζεται η αντιπολίτευση δεν είναι ένας «αποκατεστημένος» ή και «μετανιωμένος» Τσίπρας, αλλά ένας σύγχρονος ηγέτης, που θα αντιληφθεί τις κοινωνικές τάσεις και διεργασίες, μετά από 6 γαλάζια χρόνια διακυβέρνησης, τα μέτωπα και τα διακυβεύματα στα οποία κρίνονται και από τα οποία καθορίζονται τα κοινωνικά ρεύματα. Και να διατυπώσει πειστικά μία διέξοδο.

Την ώρα που γίνονται όσα γίνονται, το να στρέφεις στη συζήτηση σε ένα πεδίο που έχει ήδη κριθεί, μπορεί να είναι ψυχοθεραπευτικό και να αγαλλιάζει (ή και να δικαιώνει) κάποιο κόσμο του χώρου σου, αλλά δεν αποτελεί μία πολιτικά εγερτική διαδικασία για τον προοδευτικό κόσμο και την κεντροαριστερά – αφήστε που καταντάει και κουραστικό από ένα σημείο και μεετά.

Ούτε νοιάζει τους πολίτες αν «σου λείπει η επαφή με τους ψηφοφόρους». Εκεί είναι πάντα οι ψηφοφόροι κι αν θες επαφή μπορείς να την έχεις, δεν χρειάζεται να είσαι αρχηγός. Εκτός κι αν θεωρείς την επαφή με τον κόσμο μόνο στο σχήμα «αρχηγός – ψηφοφόρος».

Με τόση φθορά που έχει η κυβέρνηση και με τόσα αδιέξοδα που έχει η αντιπολίτευση, είμαι βέβαιος ότι ο Αλέξης μπορεί καλύτερα… Απλά θέλει λίγο προσπάθεια παραπάνω – και απαλλαγή από σύνδρομα και θεραπαινίδες.

Διαβάστε επίσης

Ο Βουλγαράκης, ο Δένδιας και κάτι σενάρια

Δείπνο Μητσοτάκη – Μέρντοχ στην Τήνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Επικοινωνία Φάμελλου με αρχηγούς για κοινή ανάληψη πρωτοβουλιών για τη Γάζα – «Ναι» από Χαρίτση και Κωνσταντοπούλου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
wildfires-spain_ap
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρώπη σε παράκρουση: Την ώρα που καίγεται προτιμά τους εξοπλισμούς – Μία εγκληματικά λάθος πορεία

efimerides_new
MEDIA

Τύπος: Κι όμως πουλάνε- Οι εφημερίδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως

mbrace new new
ΕΛΛΑΔΑ

M’BRACE: Η εξωπραγματική πολυτέλεια στο πλωτό παλάτι του Μέρντοχ και το δείπνο με τον Μητσοτάκη στη Σκιάθο  

volos_1
ΕΛΛΑΔΑ

H 10η γυναικοκτονία της χρονίας: Άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του στο Βόλο και διέφυγε – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, θεωρείται επικίνδυνος (Photos)

OzzyOsbourne_ap_stage
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tom Morello: Ο Ozzy Osbourne ήξερε ότι πλησίαζε το τέλος του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 12:53
wildfires-spain_ap
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρώπη σε παράκρουση: Την ώρα που καίγεται προτιμά τους εξοπλισμούς – Μία εγκληματικά λάθος πορεία

efimerides_new
MEDIA

Τύπος: Κι όμως πουλάνε- Οι εφημερίδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως

mbrace new new
ΕΛΛΑΔΑ

M’BRACE: Η εξωπραγματική πολυτέλεια στο πλωτό παλάτι του Μέρντοχ και το δείπνο με τον Μητσοτάκη στη Σκιάθο  

1 / 3