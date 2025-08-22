Σοφία Καρβέλα: Πληρωμένη απάντηση μετά από αγενές σχόλιο στο Instagram

Η Σοφία Καρβέλα ταξίδεψε στην Τουρκία και συνεχίζει εκεί τις διακοπές της μετά την Ελλάδα. Η ίδια ανέβασε φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram που έλαβαν αρνητικά σχόλια και εκείνη αντέδρασε.

Η σχεδιάστρια, Σοφία Καρβέλα, η οποία ζει μόνιμα στις ΗΠΑ φροντίζει να περνά τα καλοκαίρι της δίπλα στην μητέρα της Άννα Βίσση και σε αγαπημένα της πρόσωπα. Φέτος μάλιστα είπε να κάνει κάτι διαφορετικό και να επισκεφτεί και την Τουρκία.

Μιλώντας για τη ζωή της στις ΗΠΑ η Σοφία Καρβέλα είχε εξομολογηθεί σε δηλώσεις της στο Happy Day: «Πήγα να σπουδάσω, κάτι το οποίο τελικά δεν κατάφερα να κάνω. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Το έπαιζα ηθοποιός για λίγο καιρό. Μετά σιγά σιγά, δυναμικά μπήκα στην μόδα. Δεν το άφησα ποτέ, συνειδητοποίησα ότι μου αρέσει πολύ αυτό, το αγαπώ και βρήκα χαρά σε αυτό. Είναι μια δύσκολη πόλη, έχει δύσκολους ρυθμούς. Είναι μια πόλη που αγαπώ πολύ, βρήκα τον εαυτό μου».

Μέσα από τις νέες της αναρτήσεις στο instagram η Σοφία Καρβέλα μοιράστηκε φωτογραφίες της από την παραλία με μπικίνι.

Η ίδια απάντησε σε κάποια αρνητικά σχόλια που υπήρχαν κάτω από την δημοσίευση της, ενώ αποφάσισε μετά από λίγο να κλείσει και τα σχόλια κάτω από την δημοσίευση.

Ανάμεσα στα σχόλια που δέχτηκε η ίδια απάντησε σε χρήστη του instagram που της έγραψε: «Τώρα αυτό είναι υγιές και όμορφο το προωθείτε και σαν πρότυπο τι να πω». Η Σοφία Καρβέλα απάντησε: «Όχι, είναι παράδειγμα προς αποφυγή, μη μασάς».

