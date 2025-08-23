Φάμελλος: Έχουμε κοινή στόχευση με τον Τσίπρα για προοδευτική προοπτική – Ο Μητσοτάκης να πάρει θέση για 13ο και 14ο μισθό

Για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την τελευταία του συνέντευξη στη Le Monde, με την οποία φάνηκε να στέλνει μήνυμα πολιτικής επανόδου, αλλά και με αφορμή την επικείμενη παρέμβασή του στο Συνέδριο του Economist, ρωτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξή του στο Πρώτο Πρόγραμμα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις περί παράλληλου με τον ΣΥΡΙΖΑ βηματισμού του πρώην πρωθυπουργού, απάντησε ότι ο στόχος για την προοδευτική προοπτική στη χώρα είναι κοινός με τον Αλέξη Τσίπρα.

Περαιτέρω, σημείωσε πως ο πρώην πρωθυπουργός ήταν παρών στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος το οποίο «επιβεβαίωσε μια διπλή ανάγκη: να υπάρχει προοδευτική προοπτική στη χώρα και ταυτόχρονα να ισχυροποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έτσι ώστε να αποτελέσει τον καταλύτη, το στήριγμα αυτής της προοδευτικής πολιτικής».

Ειδικότερα, στην ερώτηση πώς βλέπει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο Σ. Φάμελλος απάντησε πως τόσο ο ίδιος, πολύ πριν εκλεγεί πρόεδρος, όσο και ο Αλέξης Τσίπρας έχουν καταθέσει «την ανάγκη να υπάρχει ενότητα και ισχυροποίηση του προοδευτικού χώρου».

Τόνισε ότι, το πρόσφατο Συνέδριο του κόμματος «στο οποίο ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας, επιβεβαίωσε με πολύ ισχυρό τρόπο και με πολύ μεγάλη ανανέωση και του πολιτικού δυναμικού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μια διπλή ανάγκη: να υπάρχει προοδευτική προοπτική στη χώρα και ταυτόχρονα να ισχυροποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έτσι ώστε να αποτελέσει τον καταλύτη, το στήριγμα αυτής της προοδευτικής πολιτικής».

Και συνέχισε εξηγώντας περαιτέρω την θέση του: «Αυτό το σχέδιο ακριβώς υλοποιούμε όλοι μαζί και πρέπει να σας πω ότι και εγώ προσωπικά, λαμβάνοντας το μήνυμα μετά την αποχώρηση και του Αλέξη Τσίπρα για την ανάγκη επανεκκίνησης – που δεν ήταν τα αποτελέσματα αυτά που θέλαμε το πρώτο διάστημα – υλοποιούμε με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και προσοχή αυτό το σχέδιο. Γι’ αυτό έχω πάρει και πρωτοβουλίες για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων από την πρώτη μέρα της εκλογής μου. Έχουμε μία κοινή στόχευση, να υπάρχει συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων». Κι ακόμα είπε: «έχουμε ένα στόχο κοινό: με αξιολόγηση της εμπειρίας του παρελθόντος, της χρεοκοπίας της χώρας και της μάχης για να βγούμε από τα μνημόνια, κρατώντας ως παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ τα αποτελέσματα της κυβέρνησης του 2015 – 2019, να έχουμε σήμερα ένα ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα. Αυτό θα καταθέσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η προοπτική μας.

Ρωτήθηκε επιπλέον αν θα λάβει υπόψη τα όσα θα πει για την οικονομία ο Αλέξης Τσίπρας στον Economist και απάντησε πως ο ΣΥΡΙΖΑ αξιοποιεί τη συλλογικότητα και στο πλαίσιο αυτό και τις πολιτικές προτάσεις που καταθέτει ο πρώην πρωθυπουργός ως κομμάτι αυτής της συλλογικότητας, μεταξύ άλλων, ως βουλευτής δηλαδή της κοινοβουλευτικής ομάδας:

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο, και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και της χώρας. Και είναι προφανές ότι σε πάρα πολλές πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Ινστιτούτο, δημόσιες πρωτοβουλίες, όχι απλά ήμασταν εκεί, αλλά και επειδή ο Αλέξης Τσίπρας είναι και μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και έχουν πολύ μεγάλη σημασία και αξία οι πολιτικές του προτάσεις, η συλλογικότητα μας συνολικά, και όχι μόνο εγώ προσωπικά, αξιοποιούμε όλο αυτό τον δημόσιο διάλογο. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Εξάλλου, γι’ αυτό ακριβώς άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Για να είναι ένα σοβαρό, δημοκρατικό αλλά και προοδευτικό κόμμα. Να αξιοποιούμε και τη συλλογικότητα, αλλά και να καταθέτουμε προτάσεις για την επόμενη μέρα της χώρας. Αυτή είναι η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η δική μου προσωπικά, χωρίς καμία προσωπική υστεροβουλία. Αυτός είναι ο στόχος, να υπηρετούμε την κοινωνία.

Ο Μητσοτάκης καθυστερεί να πάρει θέση για 13ο-14ο μισθό, 13η σύνταξη, προσωπική διαφορά

Εν όψει της ΔΕΘ, σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει ήδη τις προτάσεις του για μείωση των έμμεσων φόρων, ενίσχυση του εισοδήματος με την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο και την επαναφορά της 13ης σύνταξης, στα οποία ο Μητσοτάκης καθυστερεί να πάρει θέση: «Εμείς έχουμε ήδη τοποθετηθεί με σημαντικές προτάσεις, για τις οποίες έχουμε ζητήσει από τον κύριο Μητσοτάκη να πάρει θέση, όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ, η μείωση της φορολογίας, κάτι το οποίο ζητάει και η Ευρώπη και καθυστερεί ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και η ενίσχυση του εισοδήματος με τον 13ο και 14ο μισθό, τη 13η σύνταξη, την εισφορά αλληλεγγύης και την προσωπική διαφορά. Βλέπουμε τον κ. Μητσοτάκη να καθυστερεί πολύ να πάρει θέση σε αυτά που έχει ανάγκη η κοινωνία, που είναι η ενίσχυση του εισοδήματος και ο πλουραλισμός της οικονομίας».

Άμεση εκεχειρία με κυρώσεις στο Ισραήλ

Σε σχέση με την Γάζα σημείωσε πως «Είναι απάνθρωπο, αποτρόπαιο, εγκληματικό αυτό που εξελίσσεται στη Γάζα και στην Παλαιστίνη και ευρύτερα, με το απαράδεκτο σχέδιο εποικισμού που φαίνεται ότι υλοποιεί ο κ. Νετανιάχου, αλλά και με την εισβολή στην πόλη της Γάζας και τον λιμό που επιβεβαιωμένα από τον ΟΗΕ υλοποιεί με ένα δολοφονικό σχέδιο ο κ. Νετανιάχου». Και τόνισε την ανάγκη να υπάρξει άμεση επιβολή ισχυρών κυρώσεων στο Ισραήλ, άμεση εκεχειρία στη Γάζα, να διακοπεί κάθε σχέδιο εποικισμού μεταξύ της Ιερουσαλήμ και της Δυτικής Όχθης και ταυτόχρονα μαζί με την εκεχειρία και την ανθρωπιστική βοήθεια να γίνει επιστροφή όλων των ομήρων, αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ.

