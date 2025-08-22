«Χαραμάδα» επιστροφής από Τσίπρα

Μπορεί μέχρι σήμερα ως επί το πλείστον ο συμβολισμός των κινήσεών του, και οι πληροφορίες που διακινούνται επίμονα στο παρασκήνιο να θρέφουν σταθερά τα σενάρια για επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τώρα όμως, με μια προσωπική παραδοχή για το ότι του λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους, ο Αλέξης Τσίπρας αφήνει ανοιχτό το σενάριο της ενεργοποίησής του στο μέλλον.

Με τη συνέντευξή του στη Le Monde, ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται για μία ακόμη φορά φέτος, στην περίοδο της διακυβέρνησής του, την επέτειο των 7 χρόνων από την επίσημη έξοδο από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 και την οικονομία που παρέδωσε, ώστε να δώσει τη δική του εκδοχή.

Μέσω της ίδιας συνέντευξης εκφράζει τη νοσταλγία του για την πρώτη γραμμή της πολιτικής, όταν ερωτάται για το αν, όπως γράφουν τα ελληνικά ΜΜΕ, θα δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, σημειώνει πως «προς το παρόν» ετοιμάζει το βιβλίο του και δεν σκέφτεται τίποτε άλλο. Σημειώνει επίσης, ότι το βιβλίο θα εκδοθεί έως το τέλος του έτους.

Με δεδομένο ότι η φράση «προς το παρόν» δεν αποκλείει τίποτε για το μέλλον ο πρώην πρωθυπουργός δείχνει να μην ενδιαφέρεται να κλείσει τα σενάρια, και δη με κάποιον κατηγορηματικό και αδιαμφισβήτητο τρόπο. Παρά τις επίμονες διαψεύσεις από το περιβάλλον του, ο ίδιος περισσότερο δείχνει να τα συντηρεί και να ξεδιπλώνει με μεθοδικό τρόπο τις κινήσεις του. Το «προς το παρόν» δείχνει να διαρκεί έως το χρονικό σημείο που θα εκδοθεί το βιβλίο του προκειμένου να πει «τη δική του αλήθεια» για το 2015 – 2019, καθότι όπως επαναλαμβάνει, αν και κύριος πρωταγωνιστής είναι ο μόνος που δεν έχει μιλήσει ακόμα. Κάτι που ερμηνεύεται ευρέως ως πρελούδιο της επόμενης κίνησής του.

Η δε νοσταλγία για την ενεργό πολιτική που εκφράζει με λόγια αυτή τη φορά, αποτυπώνεται όλον αυτόν τον καιρό στις πυκνές παρεμβάσεις του και στο περιεχόμενό τους: σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον επί χρόνια πολιτικό του αντίπαλο Κυριάκο Μητσοτάκη, προσπάθεια να αρθρώσει ένα αφήγημα για το μέλλον, νουθεσίες προς τα κόμματα της αριστεράς και της Κεντροαριστεράς.

Βέβαια, η ερμηνεία που συνήθως δίνεται για όλα αυτά από το περιβάλλον του αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να είναι «αναχωρητής», είναι ακόμα νέος, θέλει να είναι ενεργός με τον τρόπο του, κ.ο.κ.

Ωστόσο, πιθανότατα δεν υπάρχουν και πολλοί τρόποι για να είσαι στο προσκήνιο της πολιτικής, από την ενεργό δράση.

Και οι μέχρι τώρα κινήσεις και παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα αποπνέουν «ηγετικότητα», κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τον πρώην πρωθυπουργό να επιστρέφει στην πολιτική παρά σε πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι σε κάποιο «χαμηλό» πόστο και μετερίζι.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προσπαθεί να κάνει βήματα μπρος, αλλά διέπεται και από την αμηχανία για το ποιες θα είναι οι κινήσεις Τσίπρα, προσπαθούν να περάσουν την εικόνα πως ο πρώην πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ από κοινού και ο καθένας από τη θέση του, υλοποιούν ένα σχέδιο για την ανάταξη του κόμματος και την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου.

Πάντως, ακόμη και για την Κουμουνδούρου φαίνεται το ερωτηματικό να παραμένει για το αν ο Αλέξης Τσίπρας θα επιστρέψει ως μέρος της δικής του προσπάθειας ή σε ρόλο που θα υπερβαίνει τον ΣΥΡΙΖΑ.

