search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 13:36
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.08.2025 12:18

ΣΥΡΙΖΑ για δημοσίευμα Bloomberg για τη Λιβύη: «Άλλη μια διπλωματική ήττα της κυβέρνησης»

23.08.2025 12:18
SYRIZA NEW

Για διπλωματική ήττα της χώρας κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας δημοσίευμα του Bloomberg σύμφωνα με το οποίο η Βουλή της ανατολικής Λιβύης υπό την ηγεσία του Χαφτάρ είναι έτοιμη να επιτρέψει στην Τουρκία να προχωρήσει σε έρευνες στα ύδατα της χώρας.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Αν επιβεβαιωθεί μια τέτοια εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμη φιάσκο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία κάποτε διαφήμιζε τις σχέσεις της με την πλευρά Χαφτάρ και πλέον οι λιβυκές προκλήσεις διαδέχονται η μία την άλλη: Από την πιθανή αποδοχή του παράνομου τουρκολιβυκού Μνημονίου από τη Βεγγάζη και τη συμφωνία σεισμικών ερευνών με την Τουρκία, αλλά και με τη συνολική στάση της χώρας στο μεταναστευτικό».

Στρέφοντας τα πυρά του κατά της κυβέρνησης υποστηρίζει: «Τελικά το μόνο που μένει είναι οι πρόσφατες άνευ περιεχομένου δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη για τήρηση του διεθνούς δικαίου εκ μέρους της Λιβύης και οι επικοινωνιακοί λεονταρισμοί του κ. Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

 Η χώρα όμως καταγράφει μια ακόμα διπλωματική ήττα. Απαιτείται έστω και εκ των υστέρων η ελληνική κυβέρνηση να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα σε Βεγγάζη και Τρίπολη για την υποχρέωση έμπρακτου σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και τη νομιμότητα, από το μεταναστευτικό έως το Δίκαιο της Θάλασσας».

Κλείνοντας ζητά ο πρωθυπουργός «να ενημερώσει τι πραγματικά συμβαίνει με την Εξωτερική Πολιτική της χώρας, δεν είναι δυνατόν να μαθαίνουμε από τον διεθνή Τύπο τις εξελίξεις για την Ελλάδα».

Διαβάστε επίσης:

Βολουδάκη: Η διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας των μεταναστών θα γίνεται με τρόπο αξιόπιστο και επιστημονικά τεκμηριωμένο

Νέα Αριστερά: Στη Γάζα κρίνεται η ίδια η ανθρωπιά, κυρώσεις τώρα στο Ισραήλ – Κάλεσμα στις διαδηλώσεις της Κυριακής σε όλη τη χώρα

Φάμελλος: Έγινε «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» στην ψηφοφορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να μην μείνουμε άπραγοι για τη Γάζα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
varka_metanastes_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αλλεργία και στις ΜΚΟ μετά τις Ανεξάρτητες αρχές η κυβέρνηση

delivery_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρατσιστικό παραλήρημα γυναίκας κατά διανομέα: «Ζήτησα Έλληνα, δεν δέχομαι την παραγγελία» – «Κακώς μου την φέρατε νωρίς» (Video)

feretro-simaia-vesyropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο: Πλήθος κόσμου στη κηδεία του – Μητσοτάκης: Έφυγε το καλύτερο παιδί (pics)

robot-volvi
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ρομπότ που μιλάει 120 γλώσσες ξεναγεί επισκέπτες στο δήμο Βόλβης

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 – “Τέρατα” στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kananter-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις για τη χρήση των Canadair: «Μουσειακά εκθέματα θα έπρεπε να είναι τα CL-215» - Τι ισχυρίζεται μηχανικός αεροσκαφών

exathlon_skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ακόμα νωρίτερα από όλους στη «μάχη» του prime time, φέτος - Πότε έχει πρεμιέρα το «Exathlon»

pisina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρό σε πισίνα βίλας εντοπίστηκε 4χρονο κοριτσάκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 13:35
varka_metanastes_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αλλεργία και στις ΜΚΟ μετά τις Ανεξάρτητες αρχές η κυβέρνηση

delivery_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρατσιστικό παραλήρημα γυναίκας κατά διανομέα: «Ζήτησα Έλληνα, δεν δέχομαι την παραγγελία» – «Κακώς μου την φέρατε νωρίς» (Video)

feretro-simaia-vesyropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο: Πλήθος κόσμου στη κηδεία του – Μητσοτάκης: Έφυγε το καλύτερο παιδί (pics)

1 / 3