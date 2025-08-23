search
BUSINESS

23.08.2025 08:41

Siemens Energy: Ενισχύει συνεργασία με Κινέζους εταίρους για πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα και μείωση εκπομπών

23.08.2025 08:41
Η Siemens Energy, ηγέτης στον χώρο των τεχνολογιών ενέργειας, διευρύνει τη συνεργασία της με κινεζικούς εταίρους, εστιάζοντας στη δημιουργία πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας και στη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Η κίνηση αυτή αντανακλά τη μεταστροφή του Πεκίνου προς βιώσιμες πρακτικές, καθώς αυξάνονται οι διεθνείς και εγχώριες ρυθμιστικές απαιτήσεις για την περιβαλλοντική συμμόρφωση.

Στην Κίνα, οι βιομηχανίες παραγωγής βρίσκονται υπό έντονη πίεση να υιοθετήσουν τεχνολογίες που μειώνουν το ανθρακικό αποτύπωμα, ενσωματώνοντας και την παρακολούθηση ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι πιέσεις προέρχονται τόσο από την εγχώρια νομοθεσία όσο και από διεθνείς μηχανισμούς, όπως ο Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιβάλλει αυστηρότερες απαιτήσεις στις εξαγωγές προς την ΕΕ.

Οι κινεζικές βιομηχανικές μονάδες προσαρμόζουν τις διαδικασίες τους ώστε να διαχειρίζονται όχι μόνο τις δικές τους εκπομπές, αλλά και το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προμηθευτών τους. Η στρατηγική αυτή καθίσταται κρίσιμη σε ένα διεθνές πλαίσιο αυξανόμενων απαιτήσεων για βιωσιμότητα και διαφάνεια, ενώ η επιτυχία των εταιρειών θα εξαρτηθεί όλο και περισσότερο από την αποτελεσματική συνεργασία κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Κεντρικό στοιχείο της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης ενέργειας, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή ιχνηλάτηση των εκπομπών και τη σταδιακή μείωσή τους σε όλες τις φάσεις παραγωγής. Η νέα αυτή προσέγγιση ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, καθώς η βιωσιμότητα καθίσταται παράγοντας στρατηγικής σημασίας για τις κινεζικές και διεθνείς επιχειρήσεις.

