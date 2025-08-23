Στόχος η ελάφρυνση της μεσαίας τάξης – Τι αναμένεται να συμπεριλάβει το πρωθυπουργικό «πακέτο» στη ΔΕΘ

Επί τάπητος, ενόψει της παρουσίας του πρωθυπουργού στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουν τεθεί και οι αυξήσεις στους μισθούς δημοσίων υπαλλήλων.

Το τελικό οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ αναμένεται να είναι μεγαλύτερο και να ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ για το 2026. Το πακέτο θα αφορά φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις αποδοχών κυρίως σε ένστολους, μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια, παρεμβάσεις για το Στεγαστικό, στοχευμένες ενισχύσεις και κίνητρα σε τομείς όπου το κράτος οφείλει να παρέμβει.

Ωστόσο ο πρωθυπουργός ακούγεται ότι θα ανακοινώσει και ένα μέτρο – έκπληξη, αυτό της επαναφοράς της 13ης σύνταξης.

Φορολογικές ελαφρύνσεις

Στο επίκεντρο των μέτρων βρίσκεται η ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, δηλαδή νοικοκυριών με εισοδήματα έως 50.000 ευρώ. Για την κατηγορία αυτή αναμένονται φοροελαφρύνσεις, μισθολογικές αυξήσεις, ενισχύσεις στέγασης, που θα κυμαίνονται από 300 έως 2.000 ευρώ τον χρόνο για πάνω από 4 εκατομμύρια εργαζομένους, επαγγελματίες, συνταξιούχους και ιδιοκτήτες ακινήτων.

Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η αλλαγή της φορολογικής κλίμακας, που θα δίνει ανάσα σε μεσαία εισοδήματα έως 50.000 ευρώ τον χρόνο, με έμφαση σε οικογένειες με παιδιά. Οι αλλαγές θα ισχύσουν για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από 1.1.2026 και θα δηλωθούν το 2027. Έτσι, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα δουν άμεσο όφελος – λόγω μείωσης στην παρακράτηση φόρου – σε κάθε πληρωμή τους από τον Ιανουάριο του 2026.

Το συνολικό ετήσιο όφελος από φόρους για μεσαία εισοδήματα έως 40.000 ή 50.000 ευρώ εκτιμάται ότι θα φτάνει για πολλούς τα 1.500 ή και 2.000 ευρώ σε δωδεκάμηνη βάση. Συγκεκριμένα:

● Δημιουργία ενός χαμηλότερου ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 15% στο τμήμα του εισοδήματος από 10.001 έως 16.000 ευρώ τον χρόνο. Στόχος είναι να εξομαλυνθεί η εκτίναξη φόρου που προκύπτει σήμερα για όποιον περνά από τον συντελεστή 9% (στα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ) στον συντελεστή 22%. Από μόνο του το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να αποφέρει ετήσια ελάφρυνση έως 420 ευρώ για μισθωτούς ή συνταξιούχους που ζουν με μηνιαίο εισόδημα από 1.000 ευρώ και πάνω καθαρά.

● Αναπροσαρμογές και στα ανώτερα κλιμάκια, αλλά και στον ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος. Σήμερα, ο υψηλός συντελεστής φτάνει στο 44%, αλλά ενεργοποιείται για εισοδήματα από 40.000 ευρώ και άνω. Πιάνει δηλαδή μισθούς από 2.850 ευρώ τον μήνα, επίπεδο που θεωρείται σχετικά χαμηλό πλέον για τα δεδομένα μιας μεσαίας τάξης οικογένειας. Εξετάζεται έτσι να ξεκινά από τα 45.000 ή 50.000 ευρώ και άνω ή να μειωθεί κατά 2 έως 4 ποσοστιαίες μονάδες, στο 42%, ή στο 40% ενδεχομένως. Στην τσέπη μια τέτοια μείωση θα απέφερε επιπλέον 1.000 έως 2.000 ευρώ ετησίως (αναλόγως του πώς τελικώς θα εφαρμοστεί) για εισοδήματα πάνω από 40.000 ή και 50.000 ευρώ τον χρόνο.

● Αλλαγή στα κλιμάκια και τους συντελεστές μπορεί να συμπαρασύρει προς τα πάνω και το (έμμεσο) αφορολόγητο μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών που έχει καθηλωθεί στα 8.636 ευρώ για τον άγαμο, στα 9.500 ή 10.000 ευρώ ενδεχομένως. Η αύξηση του αφορολόγητου θα πρόσθετε άλλα 100-120 ευρώ ετησίως στο καθαρό εισόδημα των φορολογουμένων.

● Εναλλακτικά και στοχευμένα, όμως, εξετάζεται να δοθεί μεγαλύτερο αφορολόγητο μόνο σε οικογένειες με παιδιά, πέρα από τα 1.000 ευρώ ανά παιδί που ισχύουν ήδη από το 2024. Συνδυαστικά το αφορολόγητο για οικογένειες με παιδιά μπορεί να ξεκινά από 11.000 ευρώ και άνω, προσφέροντας ενισχυμένα οφέλη επιπλέον 150-220 ευρώ για κάθε παιδί. Σήμερα το αφορολόγητο για οικογένεια με ένα παιδί φτάνει στα 10.000 ευρώ, για δύο παιδιά στα 11.000 ευρώ και με τρία παιδιά στα 12.000 ευρώ.

● Επιπλέον το φορολογικό πακέτο εισάγει και σταδιακό κούρεμα τεκμηρίων διαβίωσης. Εξετάζεται εξορθολογισμός και μείωσή τους κατά 30%, σταδιακά ενδεχομένως, έως το 2027. Η εξέλιξη αυτή θα δώσει ανάσα σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά – στην πλειονότητά τους μισθωτών και συνταξιούχων – που πληρώνουν πρόσθετο φόρο περί τα 300 ευρώ οι περισσότεροι για φορολογητέα εισοδήματα που υπολογίζει διά νόμου η Εφορία, αλλά στην πραγματικότητα δεν τα έχουν.

Συνταξιούχοι

Στο «καλάθι» με τα μέτρα της ΔΕΘ ένα από τα βασικά θέματα είναι η προσωπική διαφορά στις συντάξεις. Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται το κόστος της κατάργησής της, κάτι που θα κρίνει ποιοι συνταξιούχοι θα αρχίσουν να λαμβάνουν αυξήσεις από το 2026 – κυρίως αυτοί που μέχρι σήμερα δεν είχαν αύξηση λόγω της ύπαρξης προσωπικής διαφοράς.

Αυτή τη στιγμή περίπου 600.000 συνταξιούχοι εξακολουθούν να λαμβάνουν προσωπική διαφορά, η οποία είχε θεσπιστεί για να καλύψει απώλειες από τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους με τον νόμο Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016). Αν η προσωπική διαφορά ενσωματωθεί πλήρως στη σύνταξη, τότε παλαιοί συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις έως 50 ευρώ τον μήνα.

Το κόστος μιας τέτοιας κίνησης υπολογίζεται στα 160 εκατ. ευρώ. Εναλλακτικά εξετάζεται μερικό «κούρεμα» της προσωπικής διαφοράς (τουλάχιστον κατά 50%), κάτι που θα επιτρέψει σε περίπου 200.000 συνταξιούχους να λάβουν αυξήσεις από το 2026. Η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς – με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους – θα επιτρέψει σε συνταξιούχους που έχουν μείνει εκτός αυξήσεων την περίοδο 2023-2025 (συνολικά 13,15%) να ανακτήσουν την απώλεια αυτήν.

1. Σε ό,τι αφορά τη 13η σύνταξη και εφόσον τελικά το μέτρο «κλειδώσει», η κατανομή της στους συνταξιούχους αναμένεται να γίνεται ως ακολούθως:

● 25% τα Χριστούγεννα.

● 25% το Πάσχα.

● 50% το καλοκαίρι.

2. Παράλληλα, από το 2026 προβλέπεται αύξηση κατά 50 ευρώ στο ετήσιο επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους και άτομα με αναπηρία, που πλέον θα δίνεται κάθε Νοέμβριο. Εξετάζεται να επεκταθεί και σε άτομα κάτω των 65 ετών (π.χ. άνω των 62), με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία.

3. Επιπλέον οι συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν από φέτος και ένα νέο μόνιμο επίδομα, πέραν της καθιερωμένης ετήσιας αύξησης 2,3%-2,4%, που συνδέεται με τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ. Το επίδομα των 250 ευρώ θα δίνεται τον Νοέμβριο από φέτος και κάθε χρόνο. Το μέτρο αφορά περίπου 1,1 εκατομμύριο συνταξιούχους και 350.000 δικαιούχους από ευάλωτες ομάδες. Δικαιούχοι είναι άγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (μισθός ή σύνταξη έως 1.000 ευρώ τον μήνα) και περιουσία έως 200.000 ευρώ για άγαμους ή εισόδημα έως 26.000 ευρώ και περιουσία 300.000 ευρώ για έγγαμους.

4. Όσοι συνταξιούχοι εργάζονται και σταματήσουν οριστικά την εργασία τους θα δουν «πάγωμα» της εισφοράς αλληλεγγύης, ώστε να μη μειωθεί η σύνταξή τους λόγω της αύξησης που προέκυψε από την εργασία τους μετά τη συνταξιοδότηση.

Η ρύθμιση αυτή θα περιλαμβάνεται στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση και να κατατεθεί στη Βουλή τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, πάνω από 230.000 συνταξιούχοι εξακολουθούν να εργάζονται. Με το νέο μέτρο η εισφορά θα «παγώνει» στο επίπεδο που βρισκόταν πριν από την προσαύξηση της σύνταξης, ώστε να μην υπάρχουν απώλειες στο τελικό ποσό λόγω φορολογικής επιβάρυνσης.

Μισθοί

Σημαντικές αυξήσεις αναμένεται να εξαγγελθούν για τους εργαζόμενους στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο Δημόσιο γενικότερα. Συγκεκριμένα:

● Νέο μισθολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν και έχει προαναγγελθεί, δεν έχει εξειδικευτεί και ανακοινωθεί ακόμα επακριβώς πώς και πόσο πολύ θα ωφελήσει. Εκτιμάται ότι θα αποφέρει έως και μισό μισθό επιπλέον ετησίως για αρκετά στελέχη.

● Αύξηση στον κατώτατο, αν και δεν θα προαναγγελθεί, καθώς οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν τον Μάρτιο: από 1ης Απριλίου 2026 ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα αναμένεται να αυξηθεί από τα 880 ευρώ στα 915 ή 920 ευρώ μεικτά, αύξηση που θα αντιστοιχεί σε 250-300 ευρώ τον χρόνο για πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι αμείβονται με βάση τον κατώτατο, με συλλογική σύμβαση ή με επιδόματα που συνδέονται – και αυξάνονται – με τον εκάστοτε κατώτατο μισθό.

● Αυξήσεις για όλους στο Δημόσιο: Από την 1η Απριλίου 2026 προβλέπεται νέα οριζόντια αύξηση 35-40 ευρώ μεικτά μηνιαίως (περίπου 200-250 ευρώ τον χρόνο καθαρά επιπλέον) σε όλους τους μισθούς. Οι αυξήσεις συνδέονται με την πορεία του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, με στόχο ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027. Για τις επιπτώσεις από την ακρίβεια, η κυβέρνηση επιλέγει την περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού και ειδικά μέτρα στήριξης όπου και όταν οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Επαγγελματίες

Μέρος του πακέτου περιλαμβάνει και αλλαγές στα τεκμήρια επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.

Θα εξαγγελθούν νέες στοχευμένες παρεμβάσεις και διορθώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα, είτε αυτές αφορούν οριζόντια ολόκληρους επαγγελματικούς κλάδους με σημαντικές ιδιαιτερότητες στη λειτουργία τους (π.χ. σχολικά κυλικεία), είτε γεωγραφικές περιοχές της χώρας, όπως δήμους ή κοινότητες με κάτω από 500 κατοίκους, όπου οι επαγγελματίες έχαναν τις ειδικές εκπτώσεις (έως 50%) που προβλέπονται από τον νόμο επειδή με βάση τον «Καλλικράτη» έχουν υπαχθεί διοικητικά σε ευρύτερες δημοτικές ενότητες με μεγαλύτερο πληθυσμό.

Έτσι περισσότεροι επαγγελματίες θα φορολογούνται για σημαντικά χαμηλότερο τεκμαρτό εισόδημα, πληρώνοντας πλέον και λιγότερο φόρο. Παράλληλα οι επαγγελματίες θα ωφεληθούν από την αλλαγή των κλιμακίων και το κούρεμα των δαπανών διαβίωσης, που θα αποφέρει αυτόματα ελάφρυνση 300-500 ευρώ στον φόρο που επιβάλλει η Εφορία με τεκμήριο το σπίτι όπου διαμένουν ή το αυτοκίνητο, τα σκάφη κ.λπ.

