Μύκονος, Αντίπαρος και Κρήτη στην κορυφή της ζήτησης για αγορά κατοικίας με συνεχώς αυξανόμενες τιμές

Τα ελληνικά νησιά συνεχίζουν να συναρπάζουν, όχι μόνο για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, προσελκύοντας Έλληνες και ξένους ταξιδιώτες. Η μοναδική φυσική ομορφιά, οι παραλίες με τα καταγάλανα νερά, οι γραφικές πόλεις και η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά δημιουργούν έναν συνδυασμό που δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο. Παράλληλα, η δυναμική της αγοράς κατοικίας στα νησιά δεν μπορεί να αγνοηθεί, με τον Spitogatos και το Spitogatos Insights να καταγράφουν αναλυτικά την εξέλιξη των μέσων ζητούμενων τιμών πώλησης κατοικιών (ΜΖΤ), προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για υποψήφιους αγοραστές και επενδυτές.

Η τελευταία εξαετία αποτυπώνει μια σταθερή άνοδο στις τιμές των κατοικιών σε όλο το Αιγαίο και το Ιόνιο. Στα νησιά του Ιονίου, η ΜΖΤ πώλησης κατοικιών αυξήθηκε κατά 49,3% από το 2019 έως το 2ο τρίμηνο του 2025, φτάνοντας τα 2.389 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στην Κρήτη η αύξηση ανήλθε στο 40,4%, με τη ΜΖΤ να διαμορφώνεται στις 2.105 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τα νησιά του Αιγαίου, από την πλευρά τους, κατέγραψαν άνοδο 38,9% στην ίδια περίοδο, με τη ΜΖΤ να φτάνει τα 2.778 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δημοφιλία τους. Η διεθνής ζήτηση ενισχύει αυτή την τάση, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Γαλλία να βρίσκονται στην κορυφή των ενδιαφερόμενων για αγορά κατοικίας στα ελληνικά νησιά.

Στις Κυκλάδες, η ποικιλία των νησιών εξασφαλίζει επιλογές για κάθε προτίμηση: από την κοσμοπολίτικη Μύκονο μέχρι την εναλλακτική Αμοργό, τα Κυκλαδονήσια καταγράφουν αυξήσεις στις ΜΖΤ, εκτός από τη Νάξο, τη Σέριφο και τη Σίκινο, όπου οι τιμές παραμένουν σταθερές συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2024. Η Αντίπαρος και η Φολέγανδρος ξεχώρισαν με ετήσια άνοδο πάνω από 20%, ενώ τα ακριβότερα νησιά παραμένουν η Μύκονος, η Αντίπαρος και η Πάρος.

Τα Επτάνησα συνεχίζουν να αποτελούν δημοφιλή προορισμό, με υψηλή τουριστική κίνηση που ενισχύει τη ζήτηση για κατοικίες. Η Κέρκυρα ξεχωρίζει για τον όγκο αναζητήσεων και τις υψηλές ΜΖΤ, ενώ οι Παξοί καταγράφουν τις μεγαλύτερες τιμές πώλησης. Αντίθετα, πιο προσιτές επιλογές βρίσκει κανείς στην Κέρκυρα και στα Κύθηρα, με τη Λευκάδα να σημειώνει τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο άνω του 20%.

Στις Σποράδες, η Αλόννησος σημείωσε αύξηση της ΜΖΤ άνω του 30% κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με πέρσι, φτάνοντας τις 2.672 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ η Σκιάθος παραμένει το πιο ακριβό νησί με 3.273 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η πλούσια φυσική ομορφιά, τα καταγάλανα νερά και τα πολιτιστικά δρώμενα καθιστούν τις Σποράδες ελκυστικές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τα νησιά του Αργοσαρωνικού ξεχωρίζουν για την εγγύτητά τους στην Αθήνα και τη σπάνια φυσική ομορφιά. Η Ύδρα διατηρεί την υψηλότερη ΜΖΤ στην περιοχή, με 6.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ η Σαλαμίνα σημείωσε αύξηση άνω του 10% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2024. Στην κορυφή των δημοφιλών επιλογών παραμένουν η Σαλαμίνα, η Αίγινα και οι Σπέτσες, τόσο για Έλληνες όσο και για ξένους αγοραστές.

Στο Βόρειο Αιγαίο, η Ικαρία ξεχωρίζει για την υψηλότερη ΜΖΤ, ενώ η Σάμος παραμένει η πιο προσιτή με 950 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Όλα τα νησιά της περιοχής παρουσίασαν αυξήσεις στις τιμές, με τη Χίο να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο, 7,1%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική της αγοράς.

Στα Δωδεκάνησα, η Πάτμος διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στις τιμές, ενώ η Σύμη ακολουθεί με 3.043 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο μετά από άνοδο άνω του 30%. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν και στην Κάλυμνο, ενώ οι Ρόδος, Κως και Κάλυμνος παραμένουν δημοφιλείς προορισμοί για όσους αναζητούν κατοικία, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Η Κρήτη, το μεγαλύτερο ελληνικό νησί, συνεχίζει να αποτελεί σταθερά δημοφιλή αγορά, με τις υψηλότερες τιμές στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, όπου η ΜΖΤ σημείωσε αύξηση 22% κατά το 2ο τρίμηνο του 2025. Οι πιο οικονομικές επιλογές βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, αλλά συνολικά η ζήτηση παραμένει ισχυρή σε όλο το νησί, με πολλούς να προτιμούν την Κρήτη για μακροχρόνια επένδυση σε κατοικίες.

Τέλος, η Εύβοια, ως το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της χώρας, προσφέρει εύκολη πρόσβαση και πληθώρα επιλογών για καλοκαιρινές εξορμήσεις και χειμερινές αποδράσεις. Οι ζητούμενες τιμές σε περιοχές όπως τα Στύρα, το Μαρμάρι και η Κύμη σημείωσαν αυξήσεις, με τη μεγαλύτερη, λίγο πάνω από 15%, στα Στύρα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δημοφιλία του νησιού και τη δυναμική του στην αγορά κατοικίας.

Η εικόνα που προκύπτει από την ανάλυση των ΜΖΤ πώλησης κατοικιών και των τάσεων ζήτησης επιβεβαιώνει ότι τα ελληνικά νησιά δεν είναι μόνο τουριστικός προορισμός αλλά και μια δυναμική αγορά ακινήτων με αυξητικό ενδιαφέρον τόσο από εγχώριους όσο και από διεθνείς αγοραστές, καθιστώντας τα στρατηγικό σημείο για επενδύσεις σε κατοικίες και δεύτερες κατοικίες.

