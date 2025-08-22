Τουρισμός σε Χαλκιδική και Ανατολική Θεσσαλονίκη: Οι κρατήσεις αργούν, η ελληνική αγορά συρρικνώνεται

Η φετινή τουριστική σεζόν στη Χαλκιδική και την Ανατολική Θεσσαλονίκη κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, αλλά παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι προκρατήσεις φέτος μειώθηκαν στο 70%, ενώ οι ταξιδιώτες εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί.

Όπως σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Άριστοτέλης», Τριαντάφυλλος Παπαϊωάννου, η εικόνα φέτος είναι «γεμάτη», αλλά όχι «άνετη». Μέχρι πέρυσι, η σεζόν κλείδωνε από τον Μάιο με 90%-95% προκρατήσεις, ενώ φέτος παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση.

«Μετά από 14 χρόνια, επανεμφανίστηκαν οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής – κάτι που είχαμε να δούμε από το 2011», επισημαίνει, αποδίδοντας την τάση κυρίως στην αβεβαιότητα και τις οικονομικές πιέσεις που νιώθουν οι ταξιδιώτες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πτώση της ελληνικής αγοράς, η οποία φέτος αντιπροσωπεύει μόλις το 5%, έναντι 15% το 2024 και 20-25% τα προηγούμενα χρόνια. «Οι Έλληνες φέτος πραγματικά πιέστηκαν. Όσοι ήρθαν ήταν ιδιαίτερα περιορισμένοι στις διανυκτερεύσεις τους», προσθέτει, υπογραμμίζοντας πως τον Αύγουστο το ποσοστό των Ελλήνων τουριστών φτάνει μόλις το 10%.

Παραδείγματα από τη φετινή σεζόν δείχνουν τη μείωση διανυκτερεύσεων: κατά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, επισκέπτες που παλαιότερα έμεναν τρεις νύχτες, φέτος περιορίστηκαν σε μία. Αντίστοιχα, τα τηλεφωνήματα από Έλληνες πελάτες στις αρχές Αυγούστου ήταν ελάχιστα, όταν τα προηγούμενα χρόνια ήταν δεκάδες καθημερινά.

Επιμήκυνση σεζόν και ελπίδες για θετικά έσοδα

Ένα θετικό στοιχείο της φετινής περιόδου είναι η επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν, η οποία συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Η τάση αυτή αποδίδεται στην αναζήτηση καλού καιρού χωρίς τις ακραίες θερμοκρασίες του Ιουλίου και Αυγούστου, κυρίως από Πολωνούς, Γερμανούς και Αυστριακούς.

Παρά τα εμπόδια και τις αγωνίες των επιχειρηματιών, η σεζόν αναμένεται να κλείσει με θετικό πρόσημο στα έσοδα, ενώ η επισκεψιμότητα εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε επίπεδα παρόμοια με πέρυσι. Ο κ. Παπαϊωάννου τονίζει πως οι επιχειρηματίες είναι υπερ-ευχαριστημένοι όταν μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, ενώ η εποχή που συνέβαλαν σημαντικά στον οικογενειακό προϋπολογισμό έχει περάσει.

Οι πληρότητες εκτιμώνται ως εξής: Ιούνιος με μέση πληρότητα 65%, φτάνοντας 90% στο δεύτερο 15νθήμερο, Ιούλιος περίπου 85% (από 95% πέρυσι) και Αύγουστος στο 95%.

Αλλαγές στις αγορές επισκεπτών

Η ρουμανική αγορά κυριαρχεί φέτος, καλύπτοντας το 60% των τουριστών στην περιοχή, ενώ οι Σέρβοι μειώθηκαν στο 25%. Οι Ουκρανοί περιορίζονται στο 5% και η ρωσική αγορά παραμένει απουσιάζουσα. Σημαντική αύξηση καταγράφεται στους Τούρκους επισκέπτες, ενώ Ιταλοί και Γερμανόφωνοι καλύπτουν 10%-15% του συνόλου.

Οι τιμές στα 3.200 καταλύματα της Χαλκιδικής (εκ των οποίων τα 2.100 στην Κασσάνδρα και τη Σιθωνία) παραμένουν σταθερές, με αυξήσεις έως 10% σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Οι συνολικές κλίνες στην περιοχή ξεπερνούν τις 47.000, ενώ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb φέτος ξεπέρασαν τις 50.000, καταγράφοντας σημαντική άνοδο.

