Αδειοδότηση και φορολόγηση κρυπτονομισμάτων – Τι ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών για την “άγνωστη” αγορά

Η ελληνική αγορά των κρυπτονομισμάτων εισέρχεται σε μια νέα φάση, που φιλοδοξεί να βάλει τάξη σε έναν χώρο που μέχρι σήμερα λειτουργούσε σε μεγάλο βαθμό χωρίς σαφείς κανόνες. Το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετοιμάζουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο θα καλύπτει τόσο τη φορολόγηση όσο και την αδειοδότηση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ψηφιακών νομισμάτων. Στόχος τους είναι να προστατευτούν οι επενδυτές, να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη της αγοράς με διαφάνεια και ασφάλεια.

Οι αποφάσεις για τον τρόπο φορολόγησης αναμένονται το φθινόπωρο. Το βασικό σενάριο προβλέπει ότι τα κέρδη από την πώληση κρυπτονομισμάτων –δηλαδή η υπεραξία μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης– θα φορολογούνται με συντελεστή 15%. Τα ποσά αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη τεκμηρίων, ενώ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον χώρο εξετάζεται η εφαρμογή υψηλότερου συντελεστή. Παράλληλα, οι κάτοχοι κρυπτονομισμάτων θα υποχρεούνται να δηλώνουν τα κέρδη τους στο έντυπο Ε1, ώστε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να έχει πλήρη εικόνα των συναλλαγών και να μπορεί να παρακολουθεί τυχόν αδικαιολόγητες κινήσεις κεφαλαίων.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενεργοποιεί τη διαδικασία αδειοδότησης για εταιρείες που θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες για κρυπτονομίσματα, σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς MiCA. Η διαδικασία στοχεύει στην αυστηρή αξιολόγηση των εταιρειών, ώστε μόνο όσες πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διαφάνειας και ασφάλειας να μπορούν να δραστηριοποιηθούν νόμιμα. Κάθε υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων (CASP) θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει προκαταρκτική συνάντηση με την Επιτροπή, παρουσιάζοντας το επιχειρηματικό του σχέδιο και τις υπηρεσίες του. Στόχος αυτής της φάσης είναι να διευκολυνθεί η ορθή προετοιμασία της επίσημης αίτησης και να κατανοηθούν βασικά ζητήματα λειτουργίας της εταιρείας, χωρίς όμως η προκαταρκτική αυτή φάση να υποκαθιστά την επίσημη αξιολόγηση.

Όταν κατατεθεί η πλήρης αίτηση, συνοδεύεται από φάκελο με στοιχεία μετόχων και διοίκησης, κεφάλαιο, μηχανισμούς προστασίας πελατών και όλα τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των σχετικών κανονισμών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει προθεσμία σαράντα εργάσιμων ημερών για να αξιολογήσει τον φάκελο και να αποφανθεί για τη χορήγηση ή όχι της άδειας. Η απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Όλα τα απαιτούμενα έντυπα και ερωτηματολόγια θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Το νέο πλαίσιο δεν αφορά μόνο τους επενδυτές και τις εταιρείες. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα παρακολουθεί τις ροές κεφαλαίων, περιορίζοντας τον κίνδυνο ξέπλυματος χρήματος και φοροδιαφυγής. Η συνδυαστική αυτή παρέμβαση –φορολόγηση, αδειοδότηση, έλεγχος– φιλοδοξεί να φέρει τάξη σε μια αγορά που έως τώρα ήταν εν πολλοίς ανεξέλεγκτη.

Μέσα από αυτή την κίνηση επιχειρείται να σταλεί μήνυμα ότι η χώρα θέλει να μπει στον χάρτη της ψηφιακής οικονομίας με διαφάνεια και ασφάλεια, χωρίς να περιορίζει την καινοτομία. Το στοίχημα είναι να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των επενδυτών και την ενθάρρυνση της αγοράς, η οποία παρουσιάζει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Με το νέο πλαίσιο, η Ελλάδα ευθυγραμμίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί συνθήκες για υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα και ασφαλή επενδυτικά περιβάλλοντα για τους πολίτες.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Διάσωση-θρίλερ στην Επανομή – Άνδρας με SUP έσωσε πατέρα και δύο παιδιά (videos)

Ευρυτανία: Νεκρός 56χρονος – Τραυματίστηκε θανάσιμα στην προσπάθειά του να ποτίσει τα χωράφια με νερό από το ποτάμι

Ήπειρος: 38 σχολεία δεν θα λειτουργήσουν λόγω έλλειψης μαθητών