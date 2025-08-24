search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 21:42
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

24.08.2025 21:01

Ο Δουδωνής… «σπρώχνει» τον Παρασκευαΐδη δεξιά

24.08.2025 21:01
Η απόφαση του Παναγιώτη Δουδωνή να είναι υποψήφιος στη Λέσβο (και τη Μυτιλήνη έτσι;) στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση έχει προκαλέσει, όπως είναι λογικό, μία ταραχή στον νυν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο νομό Παναγιώτη Παρασκευαΐδη.

Ο οποίος Παρασκευαΐδης έχει μπερδευτεί τόσο που άρχισε να επαινεί τον γαλάζιας και περίπου ακροδεξιάς ιδεολογικής καταγωγής περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη. Και να μιλά για «εισβολή μεταναστών» και άλλα τέτοια, που πόρρω απέχουν από τις επίσημες θέσεις του Κινήματος.

Δεν ξέρω – και είναι δύσκολο να καταλάβουν ακόμα κι αυτοί που τον ξέρουν – τι έχει στο μυαλό του ο Παρασκευαΐδης.

Αλλά αν είναι κάθε φορά που έναν νυν βουλευτής βλέπει ανταγωνιστή στην περιφέρειά του, να λέει τέτοιες ακρότητες, τότε το ΠΑΣΟΚ θα έχει μπελάδες. Και πάντως δεν φταίει ο Δουδωνής, εάν η παρουσία του ωθεί τον Παρασκευαΐδη στην αγκαλιά του Μουτζούρη.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΠΑΣΟΚ ζητάει ξανά διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη και Αυγενάκη

ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώνεται η μεγάλη επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου – Αυξημένη η κίνηση στις Εθνικές Οδούς

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δουδωνής… «σπρώχνει» τον Παρασκευαΐδη δεξιά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φαβορί το ΟΑΚΑ για το Final-4 του 2026 λέει ο Γενικός Διευθυντής της  Belgrade Arena

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ΔΕΘ φέρνει καθυστέρηση στην εξεταστική επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ

ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πράξη αλληλεγγύης από την Παραολυμπιακή ομάδα μπάσκετ της Βρετανίας: Οι παίχτες γύρισαν τις πλάτες τους στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ (Video)

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Κανείς δεν θέλει να απαλλαγεί από τα μετρητά – κρίσεις και απειλές συντηρούν τη χρήση και αποθήκευσή τους

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 - "Τέρατα" στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

