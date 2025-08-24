Ο Δουδωνής… «σπρώχνει» τον Παρασκευαΐδη δεξιά

Η απόφαση του Παναγιώτη Δουδωνή να είναι υποψήφιος στη Λέσβο (και τη Μυτιλήνη έτσι;) στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση έχει προκαλέσει, όπως είναι λογικό, μία ταραχή στον νυν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο νομό Παναγιώτη Παρασκευαΐδη.

Ο οποίος Παρασκευαΐδης έχει μπερδευτεί τόσο που άρχισε να επαινεί τον γαλάζιας και περίπου ακροδεξιάς ιδεολογικής καταγωγής περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη. Και να μιλά για «εισβολή μεταναστών» και άλλα τέτοια, που πόρρω απέχουν από τις επίσημες θέσεις του Κινήματος.

Δεν ξέρω – και είναι δύσκολο να καταλάβουν ακόμα κι αυτοί που τον ξέρουν – τι έχει στο μυαλό του ο Παρασκευαΐδης.

Αλλά αν είναι κάθε φορά που έναν νυν βουλευτής βλέπει ανταγωνιστή στην περιφέρειά του, να λέει τέτοιες ακρότητες, τότε το ΠΑΣΟΚ θα έχει μπελάδες. Και πάντως δεν φταίει ο Δουδωνής, εάν η παρουσία του ωθεί τον Παρασκευαΐδη στην αγκαλιά του Μουτζούρη.

